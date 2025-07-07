Кабмін запускає нову виплату "Пакунок школяра": Як отримати 5 тисяч гривень

Кабінет Міністрів запровадив виплату одноразової грошової допомоги для учнів перших класів "Пакунок школяра" у розмірі 5 тис. гривень.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

"Сьогодні за ініціативи президента ухвалюємо рішення про запуск нової виплати — "Пакунок школяра". Це буде грошова допомога в розмірі 5 тисяч гривень на придбання необхідного канцелярського приладдя, книжок, дитячого одягу та взуття для тих, хто відправляє свою дитину в перший клас в офлайн форматі", – написав голова уряду.

Він уточнив, що отримати кошти за програмою "Пакунок школяра" зможе кожна українська родина, заявка буде подаватися через "Дію".

Отримані гроші можна витратити виключно у безготівковій формі, розраховуючись карткою за ті речі, які необхідні для школи.

Шмигаль додав, що виплата в 5 тис. грн не впливатиме на призначення житлових субсидій чи інших соціальних допомог.

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Як повідомлялося, раніше Кабмін ухвалив постанову, яка дозволить вчителям, які можуть залишитися без педагогічного навантаження через закриття низки шкіл, проходити навчання та отримувати середню заробітну плату.

Йдеться про педагогічних працівників, які працювали в школах, розташованих у громадах Дніпропетровської, Донецької, Запорізької, Луганської, Сумської, Миколаївської, Одеської, Харківської, Херсонської та Чернігівської областей, що з 1 вересня 2025 року призупинять освітню діяльність.