Переробні підприємства зможуть отримати до 16 мільйонів на відновлення після обстрілів. Які умови?

Кабінет Міністрів України затвердив нову редакцію Порядку реалізації програми "Гранти для переробних підприємств". Так, у межах програми запроваджено новий напрям – гранти на відновлення виробничих потужностей для переробних підприємств, які постраждали від збройної агресії Росії.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Відтак, тепер вони можуть отримати до 16 млн грн на закупівлю, доставку та монтаж обладнання.

Також у Порядок внесено додаткові пункти, які розширюють дію програми: можливість узяти грант повторно, окремі умови для підприємств, які купуватимуть обладнання саме українського виробництва, та інші.

Грантова програма продовжує діяти як один із ключових інструментів політики підтримки виробників "Зроблено в Україні".

"Унаслідок масованих обстрілів та пожеж українські підприємства щодня втрачають дороговартісне обладнання, яке є критично важливим для виробництва. Саме тому ми розширюємо грантову програму – відтепер підприємства переробної промисловості можуть отримати до 16 млн грн на відновлення пошкоджених потужностей, при цьому держава бере на себе до 80% витрат", – наголосила перша віцепрем'єрка України – міністерка економіки Юлія Свириденко.

Які умови отримання гранту

Гранти на відновлення будуть надаватись мікро-, малим та середнім підприємствам і ФОП, які працюють у переробній промисловості й документально підтвердили руйнування чи пошкодження виробничих площ внаслідок воєнної агресії Росії.

Максимальний розмір гранту на відновлення – 16 млн грн (але не більше фактично підтверджених збитків).

Отримати грант можна на умовах співфінансування 20/80 вартості проєкта. Зокрема, для отримання максимальної суми гранту 16 млн грн, власний внесок заявника має складати 4 млн грн.

Грант може отримати кожен постраждалий виробник незалежно від групи пов’язаних осіб. Для подачі заявки обов’язково надати витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань та акт оцінки збитків за методикою Фонду держмайна та Мінекономіки.

Заявку можуть подати й ті підприємства, які раніше вже отримували грант на розвиток чи створення переробного підприємства, але загальна сума отриманих грантів за цією програмою не може перевищувати 16 млн грн.

Інші умови є спільними із базовою грантовою програмою для переробних підприємств: отримувачі мають створити не менше п'яти нових робочих місць, забезпечити повернення суми гранту у вигляді сплачених податків і ЄСВ протягом трьох років (з яких мінімум 20% – ЄСВ із нових робочих місць).

Витратити кошти можна лише на придбання, доставку й монтаж нового обладнання українського або іноземного виробництва.

Розширення програми

Окрім того, до програми додано такі оновлення:

підприємства, які вирощують багаторічні культури та зареєстровані в Державному аграрному реєстрі, можуть отримати грант на закупівлю обладнання для післяурожайної обробки агропродукції,

грантові кошти тепер можна скерувати й на придбання нематеріальних активів – зокрема, проведення досліджень для запуску нової продукції у серійне виробництво (RnD),

якщо проєкт складається виключно з обладнання українського виробництва, що підтверджується сертифікатом країни походження, для нього діють умови співфінансування 30/70: 30% внесок учасника і 70% грантові кошти,

подаватися на грант повторно можуть ті підприємства, які вже отримували грант і виконали всі зобов'язання за попереднім договором (після затвердження Мінекономіки акту про виконання умов попереднього гранту).

Подача заявок триває постійно, хвилями по два тижні. Документи можна подати через платформу "Дія".

Як повідомлялося, раніше Кабінет Міністрів вирішив спрямовувати понад 22 млрд грн, які були надані міжнародними партнерами, на потреби відновлення.

Також стало відомо, що невдовзі підприємці отримуватимуть у застосунку "Дія" push-сповіщення про програми підтримки, гранти та пільгові кредити, які найбільше підходитимуть їх бізнесу.