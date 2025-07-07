Гривня знизилася щодо долара, але зміцнилася щодо євро: Нацбанк встановив курси валют на вівторок
Курс гривні несуттєво знизився щодо долара США, але трохи зміцнився щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 8 липня, на рівні 41,7975 грн/$, порівняно із 41,7341 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 9 копійок – до 49,0285 грн за євро. У середу, 2 липня, він опускався до нового історичного мінімуму на рівні 49,4093 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
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