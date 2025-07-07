52% звернень до контакт-центру "Дії" вже закриває штучний інтелект, – Федоров

Віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки і технологій – міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров заявив, що 52% звернень до підтримки "Дії" уже закриває штучний інтелект.

Про це Федоров сказав на заході з презентації нового цифрового простору "Ветеран Pro" в застосунку "Дія", передає Інтерфакс-Україна.

"За багатьма напрямками ми зараз працюємо, але почали переосмислювати "Дію" в напрямку, що це має бути АІ-продукт: вона повинна використовувати штучний інтелект, повинна стати асистентом, розуміти, які послуги потрібні людині, що можна отримати в найближчий час", – розповів Федоров.

Він зазначив, що ця трансформація наразі відбувається: зокрема, проходить бета-тестування отримання консультацій для громадян за допомогою штучного інтелекту, і найближчим часом вона буде запущена для всіх користувачів.

Крім того, Мінцифри працює над послугою АІ-агент (ШІ-агент), коли послуги будуть надаватися за допомогою цього АІ-агента.

Федоров зауважив, що використання штучного інтелекту в контакт-центрі "Дії", показує результат, що 52% питань закриває штучний інтелект в форматі діалогу, а решту – оператори (на основі 53,5 тис. звернень за червень 2025 року).

Наприкінці червня повідомлялося, що на порталі "Дія" активно триває внутрішнє бета-тестування ШІ-асистента. Незабаром можна буде оформити першу послугу за допомогою штучного інтелекту.

У лютому цього року Федоров анонсував, що в "Дії" може з'явитись асистент на основі штучного інтелекту, який заслуховуватиме скарги громадян і переадресовуватиме їх до відповідних державних установ.

До того Федоров заявляв, що Україні за п'ять років удалося піднятися за індексом онлайн-сервісів у глобальному рейтингу ООН зі 102 на 5 місце.