Від росіян, які виїхали в Казахстан, вимагають заплатити податки в Росії за два роки

Федеральна податкова служба Росії почала розсилати росіянам, що виїхали в Казахстан після початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, повідомлення про необхідність виплатити податок на доходи фізосіб (ПДФО) за 2022-2023 роки за повною ставкою.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на податкових юристів.

Зокрема, йдеться про тих громадян, хто працював у казахстанських компаніях та сплачував у Казахстані індивідуальний прибутковий податок за ставкою від 5% до 20%.

Незважаючи на це, Федеральна податкова служба РФ у своїх вимогах виходить із того, що росіяни здійснювали роботу дистанційно з російської території.

За словами джерел на ринку, звернення за консультаціями у зв'язку з подвійним оподаткуванням отриманих у Казахстані трудових доходів стають масовими,. Проблема торкнулася як лінійних співробітників, котрі виконують поточні операції в казахстанських компаніях, так і управлінців. При цьому всі вони працюють у Казахстані та сплачують місцеві податки.

На практиці інспектори російського відомства спираються на те, що якщо за людиною зберігся статус податкового резидента Росії (тобто вона перебував на території країни не менше 183 днів протягом календарного року), то вона не могла працювати на казахстанську компанія інакше як дистанційно.

Однак такий підхід не враховує багато нюансів. Так, наприклад, восени 2022 року, коли росіяни виїжджали до сусідніх держав, багато хто провів у Росії 244 дні і був визнаний податковим резидентам РФ. При цьому вони провели залишок року поза Росією, влаштувалися на роботу та отримували доходи.

У випадках коли ПДФО за повною ставкою утримано в Росії, повернути сплачений у Казахстані податок за минулі періоди навряд чи вдасться, оскільки росіяни через незнання норм не подавали сертифікати податкового резидентства РФ, як цього вимагає місцевий закон.

Водночас Казахстан автоматично утримує 10% податку з нерезидентів, які працюють у країні за наймом. Такі особи, самостійно подаючи декларації, розраховували, що, як резиденти РФ, зможуть зарахувати вже утриманий податок та доплатити в Росії лише різницю.

Між Росією та Казахстаном з 1996 року діє Конвенція про усунення подвійного оподаткування. Відповідно до її положень, для визначення держави, яка стягуватиме податок з доходів від роботи за наймом, мають значення дві основні обставини: в якій країні знаходиться співробітник при виконанні роботи, а також його посада. За загальним правилом податок залишається в Казахстані, якщо працівник жив там під час виконання своїх обов'язків (навіть за збереження податкового резидентства РФ). Якщо ж працівник перебував у Росії, він повинен платити лише ПДФО.

Як повідомлялося, в середині червня Казахстан заявив, що готовий посилити правила в'їзду до країни для "іноземців" у відповідь на посилення правил в'їзду в Росії для жителів Казахстану.

У квітні повідомлялося, що в Казахстані значно впала кількість карток міжнародних платіжних систем після того, як влада країни посилила обмеження на їх видачу іноземцям, включно з росіянами.