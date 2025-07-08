Нацбанк оштрафував два приватних банки на 35 мільйонів

Національний банк України (НБУ) у червні застосував заходи впливу до двох банків та 21 фінансову компанію.

Заходи впливу застостовані за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, а також валютного законодавства, повідомляє пресслужба НБУ.

Зокрема, АТ "Кристалбанк" оштрафували на 20,27 млн грн за невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу. Крім того, банк отримав письмове застереження.

Своєю чергою "Радабанк" отримав штраф у розмірі 15 млн грн за неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід та здійснювати перевірку клієнтів. Банк також отримав письмове застереження за низку інших порушень.

За даними на сайті НБУ, станом на початок року акціонерами "Кристалбанку" були Марина Ленінг (50%), а також Оксана та Леонід Гребінські (приблизно по 25%). Основною власницею "Радабанку" станом на початок року була Тетяна Городницька (73,64%).

Крім того, НБУ оштрафував фінансові компанії:

СК "Ультра Альянс" – на 5,67 млн грн;

ФК "Центрофінанс" – 272 тис. грн;

ТОВ "Преміум Фінанс" та ТОВ "Ліберті Фінанс" – по 200 тис. грн.

Ще шість фінансових компаній отримали штрафи у розмірі 51 тис. грн кожна, а решта – лише письмові застереження.

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Як повідомлялося, у травні НБУ оштрафував ТОВ "НоваПей" (NovaPay), яке надає платіжні послуги клієнтам "Нової пошти", на 90,66 мільйона гривень. Підставою для накладення штрафу стало "невиконання обов’язку забезпечити належну організацію та проведення первинного фінансового моніторингу".

Після цього платіжний сервіс "Нової пошти" – NovaPay – почав обмежувати перекази відправникам великої кількості посилок з післяплатою, які не оформлені як ФОП.