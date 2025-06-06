Нацбанк оштрафував банк Тігіпка на 11 мільйонів. У чому його звинувачують?

Національний банк України оштрафував у травні два банки за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) нелегальних доходів.

Зокрема, АТ "ТАСКомбанк" Сергія Тігіпка оштрафували на 11 мільйонів, повідомляє пресслужба НБУ.

Штраф накладено за порушення вимог до перевірки нових, а також існуючих клієнтів, а також неналежне виконання обов’язку застосовувати у своїй діяльності ризик-орієнтований підхід.

"ТАСКомабанк" також отримав письмове застереження за неналежне виконання вимоги надавати інформацію на запит НБУ.

Крім того, Нацбанк оштрафував "УкрСиббанк" на 2 мільйони гривень за порушення вимог щодо здійснення належної перевірки існуючих клієнтів.

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Як повідомлялося, у квітні 2024 року керівництво "ТАСКомбанку" ухвалило рішення припинити розвиток та подальшу роботу проєкту sportbank, який працював на підставі його банківської ліцензії.

Перед цим Державне бюро розслідувань провело обшук в офісі sportbank у справі про держзраду та ухилення від сплати податків. За даними слідства, четверо українців з-поміж працівників банку та інші особи, "з метою особистого збагачення та сприяння окупаційним органам влади Автономної республіки Крим в період збройного конфлікту" перейшли на бік ворога.

Крім того, правоохоронці шукали докази співпраці sportbank з бетінговими компаніями Parimatch, Buddy.bet та PariWin, які ухилялися від сплати податків.