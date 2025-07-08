Перші індустріальні парки отримали цьогоріч понад 200 мільйонів на інфраструктуру з держбюджету

Перші індустріальні парки отримали державне фінансування у 2025 році на загальну суму 203 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Зокрема, індустріальний парк "Кроноспан Рівне" отримає 55,3 млн грн на будівництво станції комбінованої генерації електричної і теплової енергії, а індустріальний парк "КИТ" (Буча Київської області) – 147,7 млн грн на будівництво внутрішніх мереж.

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Як повідомлялося, у 2024 році уряд ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.

Ця програма передбачає надання коштів на безповоротній основі у розмірі до 150 млн грн на один або кілька проєктів заявника (в межах загального ліміту). Фінансування покриває до 50% вартості робіт (до 80% — для деокупованих територій). Також можливе відшкодування до 50% витрат на приєднання до електричних мереж.

Участь держави передбачає обов’язкові зобов’язання з боку заявника: забезпечити будівництво не менше 5000 кв. м промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників до індустріального парку протягом трьох років.

Для учасників індустріальних парків також передбачені низка податкових пільг, серед яких: