Перші індустріальні парки отримали цьогоріч понад 200 мільйонів на інфраструктуру з держбюджету
Перші індустріальні парки отримали державне фінансування у 2025 році на загальну суму 203 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.
Зокрема, індустріальний парк "Кроноспан Рівне" отримає 55,3 млн грн на будівництво станції комбінованої генерації електричної і теплової енергії, а індустріальний парк "КИТ" (Буча Київської області) – 147,7 млн грн на будівництво внутрішніх мереж.
Як повідомлялося, у 2024 році уряд ухвалив рішення про виділення 15 індустріальним паркам державної підтримки на суму понад 1,13 млрд грн.
Ця програма передбачає надання коштів на безповоротній основі у розмірі до 150 млн грн на один або кілька проєктів заявника (в межах загального ліміту). Фінансування покриває до 50% вартості робіт (до 80% — для деокупованих територій). Також можливе відшкодування до 50% витрат на приєднання до електричних мереж.
Участь держави передбачає обов’язкові зобов’язання з боку заявника: забезпечити будівництво не менше 5000 кв. м промислових будівель та залучити щонайменше двох учасників до індустріального парку протягом трьох років.
Для учасників індустріальних парків також передбачені низка податкових пільг, серед яких:
- звільнення від імпортного мита і імпортного ПДВ на виробниче обладнання;
- звільнення від сплати податку на прибуток на 10 років за умови реінвестування;
- право органів місцевого самоврядування знижувати до нуля ставки податку на нерухоме майно та плати за землю.
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