Продажі електромобілів в Україні підскочили за пів року на 30%. Які моделі найпопулярніші?

У першому півріччі 2025 року українці придбали 31,75 тис. електромобілів, що на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.

Лише 18% зареєстрованих авто було новими, порівняно із 20% торік, повідомляє об'єднання "Укравтопром".

Зокрема, за пів року в Україні зареєстрували 30,76 легкових електромобілів (+28%), 987 – комерційних (+112%) та три електробуси.

До п'ятірки найпопулярніших нових електромобілів на ринку у першому півріччі 2025 року увійшли:

BYD Song Plus EV – 967 од.;

Volkswagen Unyx – 830 од.;

Honda eNS1 – 441 од.;

Zeekr 7X – 402 од.;

Zeekr 001 – 366 од.

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ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:

Tesla Model Y – 2 968 од.;

Nissan Leaf – 2 853 од.;

Tesla Model 3 – 2 670 од.;

KIA Niro EV – 1 664 од.;

Hyundai Kona Electric – 1 496 од.

Як повідомлялося, у 2024 році автопарк України поповнили понад 51,7 тис. автівок з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, ніж у 2023-му.