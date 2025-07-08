Продажі електромобілів в Україні підскочили за пів року на 30%. Які моделі найпопулярніші?
У першому півріччі 2025 року українці придбали 31,75 тис. електромобілів, що на 30% більше, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
Лише 18% зареєстрованих авто було новими, порівняно із 20% торік, повідомляє об'єднання "Укравтопром".
Зокрема, за пів року в Україні зареєстрували 30,76 легкових електромобілів (+28%), 987 – комерційних (+112%) та три електробуси.
До п'ятірки найпопулярніших нових електромобілів на ринку у першому півріччі 2025 року увійшли:
- BYD Song Plus EV – 967 од.;
- Volkswagen Unyx – 830 од.;
- Honda eNS1 – 441 од.;
- Zeekr 7X – 402 од.;
- Zeekr 001 – 366 од.
ТОП-5 вперше зареєстрованих в Україні вживаних електромобілів:
- Tesla Model Y – 2 968 од.;
- Nissan Leaf – 2 853 од.;
- Tesla Model 3 – 2 670 од.;
- KIA Niro EV – 1 664 од.;
- Hyundai Kona Electric – 1 496 од.
Як повідомлялося, у 2024 році автопарк України поповнили понад 51,7 тис. автівок з нульовим рівнем викидів (BEV), що на 38% більше, ніж у 2023-му.
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