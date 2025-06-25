Продажі Tesla в Європі падають п’ятий місяць поспіль. За рік вони обвалилися на 28%

Продажі американського автовиробника Tesla падають у Європі вже п'ять місяців поспіль, незважаючи на випуск флагманської моделі Y та рішення генерального директора Ілона Маска відмовитися від своєї політичної ролі в США.

Про це пише Financial Times із посиланням на дані Європейської асоціації виробників автомобілів (ACEA).

Як повідомляється, Tesla в травні цього року продала 13 863 електромобілі в Європі та Великій Британії, що на 28% менше, ніж роком раніше.

Водночас низькі продажі Tesla допомогли підвищити попит на пропозиції конкуруючих європейських брендів, при цьому реєстрація нових електромобілів у регіоні зросла на 27,2% у травні порівняно з роком раніше.

Продажі групи Volkswagen зросли на 3,4%, тоді як реєстрація BMW збільшилася на 5,6%.

BYD та інші китайські автовиробники також розширюють свої продажі на європейських ринках.

Раніше стало відомо, що французька влада вимагає від американського автовиробника Tesla припинити рекламувати свої електромобілі як повністю безпілотні та погрожує штрафами в розмірі 50 тис. євро на день у разі продовження такої "оманливої маркетингової практики".

На початку травня повідомлялося, що продажі компанії Tesla падають вже чотири місяці поспіль у більшій частині Європи. За перший квартал продажі всіх повністю електричних автомобілів у Європі зросли на 28%, тоді як продажі Tesla впали на 37,2%.

На початку цього року повідомлялося, що річні продажі автомобілів Tesla упали вперше за понад 10 років, незважаючи на різке зростання наприкінці минулого року, яке призвело до рекордних поставок у четвертому кварталі.