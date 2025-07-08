Податкова заявила про виведення з тіні майже 4,6 мільйона гривень готівкових розрахунків

Суб'єкти роздрібної торгівлі, які отримали превентивні повідомлення від Державної податкової служби, у травневих виторгах через реєстратори розрахункових операцій (РРО) відобразили 4,6 млн грн готівки.

Про це йдеться в повідомленні Держподаткової.

Як зазначається, 1302 такі листи через електронний кабінет одержали суб'єкти господарювання, у магазинах, кафе та ресторанах яких розрахунки у березні здійснювались винятково у безготівковій формі.

Метою таких повідомлень є привернення уваги платників податків до можливих порушень у разі непроведення розрахунків через РРО під час продажу товарів, зокрема за готівку.

Порівнявши виторги за травень 2025 року з переліком платників, яким були направлені повідомлення, Держподаткова зафіксувала такі результати превентивної роботи:

близько 450 суб'єктів господарювання (34% від повідомлених) відобразили у виторгах готівкові розрахунки, таким чином вивели з тіні близько 4,6 млн грн готівкової виручки;

близько 300 суб'єктів господарювання (23% від повідомлених) відзвітували про відсутність виторгів або РРО скасовані;

понад 500 суб'єктів господарювання (43 %) продовжували здійснювати безготівкові розрахунки без відображення готівкових.

Відтак, кількість суб'єктів сфери роздрібної торгівлі, які провадять діяльність через магазини, кафе та ресторани виключно безготівково, зменшилась.

Раніше повідомлялося, що в Україні в травні цього року зафіксовано нові рекордні показники прозорих розрахунків: виторги, здійснені із застосуванням реєстраторів розрахункових операцій та програмних РРО, склали 473,4 млрд грн, а кількість чеків – 896,2 млн штук.

Як повідомлялося, в Україні загальна сума виторгів через РРО/ПРРО (реєстратор розрахункових операцій) у 2024 році порівняно з 2023 роком зросла на 35%, або на 1,16 трлн грн – з 3,28 трлн грн до 4,44 трлн грн.

Нагадаємо, Державна податкова служба почала проводити перевірки щодо коректної роботи касових апаратів із 1 серпня 2023 року, а з 1 жовтня за порушення у цій сфері підприємців почали штрафувати.

РРО обов'язкові для підприємців, які ведуть розрахункові операції в готівковій чи безготівковій формі під час продажу товарів чи послуг. Починаючи з 1 січня 2022 року РРО/ПРРО стали обов'язковими для ФОПів другої, третьої та четвертої груп і тих, хто працює на загальній системі оподаткування у містах з населенням понад 25 тис. осіб.

На початку повномасштабного російського вторгнення Верховна Рада заборонила штрафувати підприємців за невикористання ПРРО/РРО. У червні 2023 року депутати ухвалили законопроєкт №8401, який повертає штрафи за роботу без видачі фіскального чека.