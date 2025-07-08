Україна отримала понад 1 мільярд гривень на підтримку фермерів. Куди спрямують гроші?

Україна отримала третій транш на суму понад 1 млрд грн для підтримки українських фермерів у рамках Екстреного проєкту надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE).

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Зокрема, наразі триває виплата за трьома напрямками державної підтримки:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних сільськогосподарських угідь (1 гектар) для заявників, які провадять сільськогосподарську діяльність;

спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямів продуктивності;

спеціальна бюджетна дотація для утримання поголів'я кіз та/або овець..

Виплати заявникам здійснюються Укрдержфондом, які планується завершити до кінця липня.

Екстрений проєкт надання інклюзивної підтримки для відновлення агросектору України (ARISE) реалізується за кошти державного бюджету відповідно до затвердженого урядом порядку використання коштів.

Виплати отримають ті аграрії, котрі:

зареєстровані в Державному аграрному реєстрі,

вчасно і з дотриманням всіх вимог законодавства подали заявки на підтримку,

не отримували її в минулому році,

включені до переліків отримувачів допомоги за відповідними напрямами, які затверджені наказами Мінагрополітики.

У середні червня повідомлялося, що в Україні почали створення Виплатної агенції – державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу.