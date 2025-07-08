Грудневий транш від ЄС на 6 мільярдів євро перекриє прогалини фінансування України на початку наступного року, – єврокомісар

Пакет фінансової допомоги Європейського Союзу для України в розмірі 6 млрд євро, запланований на грудень цього року, передбачає перекриття передбачуваної прогалини у фінансуванні бюджетних витрат України на початку наступного року.

Про це повідомив єврокомісар із питань економіки та продуктивності Валдіс Домбровскіс на брифінгу в Брюсселі у вівторок, 8 липня, передає Укрінформ.

"Ми плануємо виплату в розмірі 6 млрд євро на грудень цього року, щоб покрити або вже профінансувати потреби на початку наступного року, оскільки саме тоді Україна зазвичай відчуває певний дефіцит фінансування", – розповів Домбровскіс.

Він додав, що Євросоюз надає фінансову підтримку Україні, зокрема, у взаємодії з міжнародними донорами, такими як Міжнародний валютний фонд.

Домбровскіс нагадав, що МВФ вирішив об'єднати два перегляди програми співробітництва з Україною в одну, яка має відбутися до кінця року.

Окрім цього, Єврокомісія вивчає можливості залучення коштів із європейського бюджету та використання прибутків із заморожених суверенних активів Росії, за прикладом кредитної ініціативи "Групи семи".

Як повідомлялося, Єврокомісія терміново вивчає шляхи покриття дефіциту бюджету України на 2026 рік, який може сягнути $19 млрд, із урахуванням зменшення підтримки від США та ослаблення надій на припинення вогню з Росією.

Нагадаємо, до того Кабінет Міністрів України схвалив Бюджетну декларацію на 2026-2028 роки. Документ визначає головні параметри та орієнтири бюджетної політики на середньострокову перспективу.