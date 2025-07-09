Надходження від приватизації зменшуються: Інвестори придбали держмайна за пів року на 820 мільйонів

За результатами першого півріччя 2025 року від приватизації до державного бюджету вже надійшло 820,5 млн грн.

Додатково переможці приватизаційних аукціонів сплатили 156,59 млн грн ПДВ, таким чином, сукупний економічний ефект склав 977 млн грн, повідомляє пресслужба Фонду держмайна (ФДМУ).

Загалом за пів року відбулося 236 успішних приватизаційних аукціонів, у них взяли участь 1946 учасників.

Для порівняння, Фонд державного майна лише у січні-травні 2024 року продав на приватизаційних аукціонах 181 об'єкт державної власності на загальну суму 965,17 млн грн.

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Як повідомлялося, за даними Мінекономіки, приватизаційні онлайн-аукціони в державній електронній торговій системі "Прозорро.Продажі" у 2024 році принесли організаторам майже 10,5 млрд грн. Зокрема, майже 6,5 млрд грн доходу принесли торги з великої приватизації та понад 4 млрд грн – з малої. Ці кошти надійшли до державного та місцевих бюджетів за підсумками майже тисячі аукціонів.