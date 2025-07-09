Metinvest Digital увійшов до ТОП-10 найбільших IT-компаній українського бізнесу, – Forbes

Партнер із цифрової трансформації групи "Метінвест" – компанія Metinvest Digital увійшла до десяти найбільших дочірніх IT-компаній українського бізнесу за версією Forbes Ukraine.

Лонгліст компаній-учасників сформували на основі рейтингів Forbes Ukraine "30 чемпіонів диджиталізації" та "202 найбільші компанії", а до десятки найбільших увійшли підприємства з найбільшим виторгом у 2024 році, згідно з YouControl, повідомляє пресслужба "Метінвесту".

За підрахунками видання, сукупний виторг 10 IT-дочок найбільших українських компаній у 2024 році становив 7 млрд грн ($174 млн). У доларовому еквіваленті це на 160% більше, ніж у довоєнному 2021-му і на 49% більше, ніж у 2023-му.

IT-дочки – це виділені в окрему компанію IT-відділи компаній. Вони переважно відповідають за внутрішню цифровізацію бізнесу.

До десятки найбільших увійшли Modus X (материнська компанія ДТЕК), Nova Digital, Kyivstar.Tech, TemaBit (Fozzy Group), "Нафтогаз цифрові технології", IT SmartFlex (Vodafone), Kernel Digital, Mint Innovations (Modern Expo), Foxteam Digital ("Фокстрот").

Metinvest Digital посів четверте місце в рейтингу. Компанія заснована у 2018 році та налічує більше 800 працівників. Для групи "Метінвест" компанія розробила систему моніторингу за безпекою на виробництві SPAIS, софт для оброблення документів myOCR, корпоративну платформу Application Warehouse для автоматизації бізнес-процесів тощо.

"У першій половині року ми реалізували понад 30 проєктів – як на підприємствах "Метінвесту", так і для зовнішніх клієнтів", – повідомили в компанії на запит Forbes.

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Як повідомлялося, Metinvest Digital реалізував рішення на основі комп’ютерного зору для контролю якості сталевих напівфабрикатів у реальному часі. У "Метінвесті" називали це справжнім проривом: система автоматично виявляє дефекти під час виробництва слябів, підказує оператору, де і який саме дефект знайдено, і допомагає правильно обрізати матеріал.