Виконавча служба списала з рахунків "Енергоатома" 126 мільйонів. В компанії заявили про загрозу для ремонтів АЕС

Державна виконавча служба примусово стягнула з рахунків НАЕК "Енергоатом" 126 мільйонів гривень.

Це стало можливим внаслідок виключення компанії переліку підприємств, вчинення виконавчих дій щодо яких було зупинене на період дії воєнного стану, повідомляє пресслужба "Енергоатома".

"Зауважимо, що списання стосується виключно заборгованості ЗАЕС, яка знаходиться під окупацією РФ і відповідно під обставинами форс-мажору. Подальші кроки Державної виконавчої служби зі списання коштів з рахунку товариства можуть призвести до критичного фінансового стану підприємства", – наголосили в компанії.

В компанії стверджують, що списані кошти мали спрямувати на фінансування планових ремонтів на атомних електростанціях до опалювального сезону, тому списання коштів ставить їх виконання під загрозу.

З огляду на це в "Енергоатомі" закликали:

переглянути та скасувати відповідний наказ Мінстратегпрому;

повернути "Енергоатому" статус підприємства критичної інфраструктури зі збереженням мораторію на примусове виконання рішень, що стосуються операційної діяльності;

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Як повідомлялося, державний "Енергоатом" за підсумками першого кварталу 2025 року отримав 12,15 мільярда гривень чистого прибутку, порівняно зі збитком у розмірі 5,53 млрд грн за аналогічний період минулого року.

Нагадаємо, "Енергоатома" завершив 2024 рік із чистим прибутком у розмірі 1,3 млрд грн.

Разом із тим, ТСК Верховної Ради з питань розслідування можливих фактів порушення законодавства України при формуванні та реалізації цінової і тарифної політики у сферах енергетики та комунальних послуг дійшла висновку, що чинний тариф на електроенергію для населення у розмірі 4,32 грн за кВт-год дозволяє НАЕК "Енергоатом" накопичувати додаткові нерозподілені залишки, які оформлюються у вигляді прибутку та амортизації, у розмірі 0,99 грн за кВт-год або близько 49 мільярдів гривень на рік.