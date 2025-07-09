Інфляція вперше за рік уповільнилась. Що подешевшало?
Інфляція на споживчому ринку в червні 2025 року, порівняно із попереднім місяцем, уповільнилася до 0,8% після зростання цін на 1,3% у травні.
У річному обчисленні, порівняно із червнем 2024 року, ціни зросли на 14,3%, свідчать дані Держстату.
Базова інфляція у червні, порівняно із травнем, становила 0,3%, а за рік – 12,1%.
За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку у червні зросли на 1,4%.
Найбільше (на 13,5%) подорожчали фрукти. На 3,3-0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло, цукор.
Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1-0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко, рис.
Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.
При цьому одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, одяг – на 2,3%, взуття – на 2,1%, підрахував Держстат.
Ціни на транспорт зросли на 1,1% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та мастил на 2,3%.
Як повідомлялося, за підсумками травня інфляція на споживчому ринку в Україні прискорилася до 15,9% – найвищого рівня майже за два роки.
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У Нацбанку сподівалися, що інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму і надалі уповільнюватиметься. Зокрема, на цінах на продовольство минулого місяця додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю, зазначали у НБУ.
Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.
За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.
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свириденко вже приготувала швабру для насаджування.
на жаль, коректніше питати "що не подорожчало"
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