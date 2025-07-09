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Новини Ціни на продукти
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Інфляція вперше за рік уповільнилась. Що подешевшало?

Інфляція у червні сповільнилась. Що подешевшало

Інфляція на споживчому ринку в червні 2025 року, порівняно із попереднім місяцем, уповільнилася до 0,8% після зростання цін на 1,3% у травні.

У річному обчисленні, порівняно із червнем 2024 року, ціни зросли на 14,3%, свідчать дані Держстату.

Базова інфляція у червні, порівняно із травнем, становила 0,3%, а за рік – 12,1%.

Інфляція у червні 2025 року

За підрахунками Держстату, ціни на продукти харчування та безалкогольні напої на споживчому ринку у червні зросли на 1,4%.

Найбільше (на 13,5%) подорожчали фрукти. На 3,3-0,2% зросли ціни на м’ясо та м’ясопродукти, безалкогольні напої, рибу та продукти з риби, сало, хліб, кисломолочну продукцію, масло, цукор.

Водночас на 8,1% подешевшали овочі, на 1,1-0,4% знизилися ціни на яйця, макаронні вироби, молоко, рис.

Ціни на алкогольні напої та тютюнові вироби підвищилися на 1,1%, що пов’язано з подорожчанням тютюнових виробів на 1,8%.

При цьому одяг і взуття подешевшали на 2,2%, зокрема, одяг – на 2,3%, взуття – на 2,1%, підрахував Держстат.

Ціни на транспорт зросли на 1,1% в основному через подорожчання проїзду в залізничному пасажирському транспорті на 5,4% і палива та мастил на 2,3%.

Як повідомлялося, за підсумками травня інфляція на споживчому ринку в Україні прискорилася до 15,9% – найвищого рівня майже за два роки.

https://censor.net/n3557147

У Нацбанку сподівалися, що інфляція в травні, ймовірно, сягнула свого локального максимуму і надалі уповільнюватиметься. Зокрема, на цінах на продовольство минулого місяця додатково позначилися весняні заморозки, що вплинули на вартість перших партій овочів і фруктів нового врожаю, зазначали у НБУ.

Нагадаємо, за підсумками 2024 року інфляція прискорилася до 12%.

За підсумками 2023 року інфляція в Україні становила 5,1%. За даними Держстату, за 2022 рік споживчі ціни зросли на 26,6%.

Автор: 

інфляція (756) ціни (3593) Держстат (1442)


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Топ коментарі
+2
Що подешевшало?
Життя...
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09.07.2025 16:52 Відповісти
+1
де так ціни? сільпо - 41 грн, ашан - 36.9 грн, атб - 25 грн, як було дорого, так і лишилось
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09.07.2025 16:56 Відповісти
+1
ви шо знущаєтеся? підари

НА МИНУЛОМУ ТИЖНІ ГРИВНЯ ДО ЄВРО ВПАЛА, ПОБИВШИ ІСТОРИЧНИЙ РЕКОРД
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09.07.2025 16:58 Відповісти
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картопля - з 32 до 19 грн
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09.07.2025 16:39 Відповісти
де так ціни? сільпо - 41 грн, ашан - 36.9 грн, атб - 25 грн, як було дорого, так і лишилось
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09.07.2025 16:56 Відповісти
Ви мабуть на Марсі мешкаєте!
По 19 грн. тільки ошметки прошлого року, тільки для свіней!
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09.07.2025 17:44 Відповісти
Що подешевшало?
Життя...
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09.07.2025 16:52 Відповісти
шмигаль! пізно всрався.
свириденко вже приготувала швабру для насаджування.
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09.07.2025 16:53 Відповісти
"Інфляція вперше за рік уповільнилась. Що подешевшало?"

на жаль, коректніше питати "що не подорожчало"
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09.07.2025 16:55 Відповісти
ВЕСЬ экономический блок правительства Украины должен дружно предстать перед судом по обвинению в ГЕНОЦИДЕ народа Украины, только суд должен быть не таким как мы давно привыкли а реально справедливым и неподкупным.
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09.07.2025 16:58 Відповісти
ви шо знущаєтеся? підари

НА МИНУЛОМУ ТИЖНІ ГРИВНЯ ДО ЄВРО ВПАЛА, ПОБИВШИ ІСТОРИЧНИЙ РЕКОРД
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09.07.2025 16:58 Відповісти
Нічого.
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09.07.2025 17:32 Відповісти

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