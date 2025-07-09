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Новини Тіньова економіка
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Масштабна контрабанда сигарет під виглядом мінвати: У БЕБ назвали причину обшуків на Чернівецькій митниці

беб

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) проводять одночасні санкціоновані обшуки в адміністративних будівлях та за місцями проживання посадових осіб митниці в Чернівецькій області.

Обшуки відбуваються в рамках кримінального провадження за фактами контрабанди сигарет, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, навесні цього року через міжнародний автомобільний пункт пропуску "Порубне" Чернівецької митниці з України до Румунії незаконно вивезли велику партію тютюнових виробів, задекларованих як мінеральна вата.

Однак вантажівку з контрабандними сигаретами затримали румунські прикордонники, у ній знайшли понад 130 тисяч пачок сигарет орієнтовною вартістю 11 млн грн.

"Під час досудового розслідування детективи встановили, що до незаконної діяльності, пов’язаної із контрабандою підакцизних товарів, можуть бути причетні службові особи Чернівецької митниці", – зазначається у повідомленні.

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У середу, 9 липня, правоохоронці також проводять обшуки на Волинській та Одеській митницях, повідомляли джерела Цензор.НЕТ.

Автор: 

контрабанда (249) обшук (611) цигарки (368) тютюн (355) митниця (828) Бюро економічної безпеки (460) Чернівецька область (2)


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Може румуни щось наплутали... Ну не могли ж наші митники пропустити контрабанду.
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09.07.2025 17:12 Відповісти
границя на замку..
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09.07.2025 17:19 Відповісти

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