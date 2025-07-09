У Києві до осені повністю приберуть покинуті автомобілі, – КМВА

У Києві до початку осені цього року мають повністю очистити місто від покинутих автомобілів. Наразі вже вивезено понад 620 одиниць.

Про це заявив начальник Київської міської військової адміністрації Тимур Ткаченко, передає Укрінформ.

"Я поставив завдання до початку осені повністю очистити місто від покинутих автомобілів. Натепер уже вивезли понад 620 одиниць. Ми розуміємо, що загалом таких авто по Києву може бути 1000-1200. Постійно надходять нові повідомлення про виявлені покинуті, занедбані, захаращені у дворах", – розповів Ткаченко.

За його словами, є різні типи автомобілів: просто покинуті, пошкоджені внаслідок обстрілів. Ткаченко сказав, що власникам повідомляють і дають час відгукнутися, але якщо реакції немає, то автомобіль евакуйовують на майданчик.

"Автомобілі зберігаються на спеціально облаштованих майданчиках. За рішенням Ради оборони вони залишаються там певний час після завершення воєнного стану. Далі, на мою думку, це питання треба буде врегулювати на законодавчому рівні. Адже ця проблема актуальна для всієї країни", – зазначив Ткаченко.

Він також зауважив, що такі автомобілі можуть бути потенційно небезпечними – наприклад як об'єкти, де може бути закладена вибухівка.

Як повідомлялося, в січні цього року в Києві розпочали процес вивезення з вулиць покинутих автомобілів.