"Укрпошта" вводить пільги пільги для сільських мешканців. Що передбачено?

"Укрпошта" запроваджує нові пільги для жителів сільської місцевості. Так, відтепер комісія за оплату будь-яких платежів у сільських стаціонарних та пересувних відділеннях становитиме лише 15 грн.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Крім того, "Укрпошта" пропонує можливість знімати готівку з банківських карток без жодної комісії в сільських стаціонарних відділеннях.

Цей крок спрямований на зменшення фінансового навантаження на українців у селах та покращення доступу до базових фінансових послуг, оскільки наразі лише 4,3% населених пунктів України мають банківське відділення або банкомат.

За даними "Укрпошти", в травні близько мільйона мешканців сіл здійснили платежі через її відділення. Очікується, що завдяки новим пільговим умовам клієнти компанії зможуть заощадити до 5 млн грн щомісяця.

Знижена комісія на платежі застосовується автоматично та діє без обмежень на кількість платежів до 1 вересня 2025 року.

Безкоштовне зняття готівки в сільських стаціонарних відділеннях компанії доступне до 30 вересня 2025 року для мешканців сіл, які здійснили щонайменше два будь-які платежі, окрім благодійних внесків. Раніше за таку операцію стягувалась комісія в розмірі 2% від суми зняття (але не менше 10 грн).

Зняти готівку можна на суму від 50 до 30 тис. грн за одну операцію. Приймаються картки платіжних систем Visa, Mastercard та "Простір".

Як повідомлялося, раніше "Укрпошта" оновила умови приймання відправлень із післяплатою для фізичних осіб. Зокрема, з 1 липня були запроваджені нові ліміти на грошові операції у відділеннях.