"Укрзалізниця" призначає тимчасовий денний поїзд Чоп – Львів, зручний для пересадки до Угорщини

"Укрзалізниця " в тестовому режимі для вивчення пасажиропотоку 17, 19 та 25 липня запускає додатковий денний поїзд №218/217 Чоп – Львів.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

Відправлення з Чопа – о 10:30, прибуття до Львова – 15:18.

Відправлення зі Львова – 15:56, прибуття до Чопа – 20:38.

Зупинятися потяг буде на станціях Батьово, Мукачево, Свалява, Воловець, Славсько, Сколе, Стрий.

У складі потягу – купейні вагони з комфортними місцями для сидіння без спального формату.

В "Укрзалізниці" також нагадали про зручні пересадки на поїзд №218/217 Чоп – Львів.

Зокрема, у напрямку Чоп – Львів (поїзд №218) пересадки з-за кордону та Східної частини Закарпаття такі:

у Чопі – поїзд №642 Н'їредьхаза-Мукачево (з Угорщини),

№960 Кошице – Мукачево (зі Словаччини),

у Мукачеві – з тих самих поїздів №642 та №960,

у Батьові – дизель-поїзд №6579 Берегове – Батьово.

Пересадки до інших міст України (у Львові):

поїзд №64/63 до Полтави та Харкова,

поїзд №112/111 до Ізюма,

поїзд №110/109 до Миколаєва та Херсона.

Окрім цього, у напрямку Львів – Чоп (поїзд №217) здійснюються пересадки у Львові з поїздів далекого сполучення:

№291 Київ – Львів,

поїзд №71/85 Павлоград/Дніпро – Львів,

№228/227 Краматорськ – Івано-Франківськ,

№79/80 Дніпро – Львів,

№63/111 Харків/Ізюм – Львів.

"Подальша пересадка з Чопа до Угорщини: поїзд №649 Чоп – Захонь (пересадка одразу після прибуття)", – зазначили в компанії.

Квитки вже в продажу в застосунку "Укрзалізниці", на сайті компанії та в залізничних касах.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" внесла зміни в розклад руху поїздів до 31 липня, які прямують до Закарпаття, через прокладання євроколії між Чопом та Ужгородом.

Також стало відомо що "Укрзалізниця" призначила поїзд №148/147 Житомир – Одеса, який об’єднає Полісся з Чорноморським узбережжям.