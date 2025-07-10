"Укрзалізниця" цього року планує звільнити 25% адміністративного персоналу, – Forbes

"Укрзалізниця" цього року планує скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Про це пише Forbes Ukraine, передає ЕП.

Від початку року в "Укрзалізниці" вже стартувала програма "Залізна ефективність".

За словами СЕО "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, компанія пропонує офісним працівникам йти "ближче до коліс", де навпаки брак кадрів. Торік компанію покинули понад 9 тис. людей – найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників складає 20%.

"Щоб мати моральне право пояснювати людям непопулярні оптимізаційні рішення, треба починати з голови", – зазначив Перцовський.

За його словами, оптимізація почалася з найбільш неефективних підрозділів – це адміністративні департаменти, вага яких знизилась через цифровізацію.

Також в "Укрзалізниці" забагато проміжних ланок менеджменту, дублювань управлінських функції, які будуть переглянуті, каже Перцовський. Частину обслуговуючих департаментів центрального апарату "Укрзалізниці" скорочують до 50% штату, повідомив співрозмовник із середнього менеджменту компанії на правах анонімності.

Витрати на персонал займають близько 52% від загальних витрат "Укрзалізниці", торік вони зросли на майже 14% – до 51,8 млрд грн, за даними консолідованої звітності компанії.

Це перевищує темпи зростання доходів. У 2024 році дохід "Укрзалізниці" зріс на 11% – до 104,1 млрд грн. Минулого оку компанія отримала 2,75 млрд грн збитку порівняно з 4,9 млрд грн прибутку в 2023 році.

Наприкінці червня стало відомо, що найбільший український приватний поштовий оператор "Нова пошта" планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.