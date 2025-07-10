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"Укрзалізниця" цього року планує звільнити 25% адміністративного персоналу, – Forbes

"Укрзалізниця" цього року планує скоротити щонайменше 25% адміністративно-управлінського персоналу, або понад 500 посад.

Про це пише Forbes Ukraine, передає ЕП.

Від початку року в "Укрзалізниці" вже стартувала програма "Залізна ефективність". 

За словами СЕО "Укрзалізниці" Олександра Перцовського, компанія пропонує офісним працівникам йти "ближче до коліс", де навпаки брак кадрів. Торік компанію покинули понад 9 тис. людей – найбільше серед українських компаній. Дефіцит провідників, машиністів, ремонтників складає 20%.

"Щоб мати моральне право пояснювати людям непопулярні оптимізаційні рішення, треба починати з голови", – зазначив Перцовський.

За його словами, оптимізація почалася з найбільш неефективних підрозділів – це адміністративні департаменти, вага яких знизилась через цифровізацію.

Також в "Укрзалізниці" забагато проміжних ланок менеджменту, дублювань управлінських функції, які будуть переглянуті, каже Перцовський. Частину обслуговуючих департаментів центрального апарату "Укрзалізниці" скорочують до 50% штату, повідомив співрозмовник із середнього менеджменту компанії на правах анонімності.

Витрати на персонал займають близько 52% від загальних витрат "Укрзалізниці", торік вони зросли на майже 14% – до 51,8 млрд грн, за даними консолідованої звітності компанії.

Це перевищує темпи зростання доходів. У 2024 році дохід "Укрзалізниці" зріс на 11% – до 104,1 млрд грн. Минулого оку компанія отримала 2,75 млрд грн збитку порівняно з 4,9 млрд грн прибутку в 2023 році.

Наприкінці червня стало відомо, що найбільший український приватний поштовий оператор "Нова пошта" планує скоротити до кінця року близько 2900 працівників, або приблизно 10% від загальної чисельності.

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скорочення (130) звільнення (1017) Укрзалізниця (4842)


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Цікаво чи звільнять Лещенка?
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10.07.2025 12:45 Відповісти
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10.07.2025 13:02 Відповісти
Комп"ютер - не офісний причандал - він може і повинен виконувати реальну роботу !!!
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10.07.2025 13:41 Відповісти
На початку створення "Укрзалізниця" займала одне крило Управління Південно-Західної і з роботою справлялась. Потім прийшли круті менеджери-спортсмени, гитаристи,журналісти,... і побудували для адміністрації 9-типоверховий корпус на Тверскій, але через їхню"дуже ефективну" роботу стало і його замало; тепер є ще декілька в різних місцях Києва. Як же ці корпуси будуть пустими? Скоріше потрібно скоротити монтерів колії, машиністів, провідників і т.і. їм крісла не потрібні.
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10.07.2025 13:42 Відповісти
Зарах там взагалі клоуни, сценарісти , менеджери цирку, корабельні сосни та інші дивні персонажи.
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10.07.2025 14:22 Відповісти

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