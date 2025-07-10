В Україні зараз будується понад 700 МВт вітроенергетичних потужностей, – асоціація

Україна зараз будує понад 700 МВт вітрових потужностей, а також будується понад 200 МВт систем накопичення енергії (СНЕ, BESS).

Про це повідомив голова правління Української вітроенергетичної асоціації Андрій Конеченков в рамках URC-2025 в Римі, передає Інтерфакс-Україна.

"Що ще важливіше, у нас є проекти, що реалізуються прямо зараз – понад 700 МВт нових вітрових потужностей вже будуються. Поряд з цим, будується понад 200 МВт BESS, які є ключем до створення сучасної, гнучкої мережі", – сказав Конеченков.

За його словами, між 2022 роком та першим кварталом 2025 року Україна ввела в експлуатацію 258 МВт нових потужностей вітрової енергетики, 50% із яких було профінансовано міжнародними інвесторами.

"Це свідчить про міцний фундамент довіри та партнерства, який ми мали до війни, фундамент, який ми зараз відновлюємо", – зауважив Конеченков, наголосивши, що "український ринок вітроенергетики не просто виживає, він активний, зростає та відкритий для бізнесу".

При цьому він звернув увагу, що географічно фокус нового розвитку природно змістився до західних регіонів України, які є безпечнішими.

За даними Конеченкова, всього Україна має 1,9 ГВт встановленої потужності ВЕС, 69% якої перебуває на тимчасово окупованій території.

Як повідомлялося, на початку червня Антимонопольний комітет надав дозвіл групі бізнесмена Віталія Антонова на придбання низки компаній, що планують будівництво вітрових електростанцій на Волині загальною потужністю 192 МВт.

Раніше Європейський банк реконструкції та розвитку, Міжнародна фінансова корпорація (IFC) та Чорноморський банк торгівлі та розвитку оголосили про надання групі "Галнафтогаз" (ОККО) Віталія Антонова 157 млн євро кредиту на будівництво ВЕС потужністю 147 МВт у Волинській області. Ще 68 млн євро компанія група планує профінансувати з власних коштів.

Загалом "Галнафтогаз" до 2030 року планує побудувати 600 МВт вітроелектростанцій, 200 МВт сонячних електростанцій і 150 МВт установок зберігання енергії.