Майже 40% працюючих росіян визнали відсутність заощаджень на "чорний день"

Фінансової "подушки безпеки" на випадок втрати роботи немає у 38% працюючих росіян. Водночас серед тих, хто має заощадження, 13% зможуть прожити на них менше місяця, 24% – від одного до двох, 12% – від трьох до шести і 7% – від пів року до року. Лише 6% опитаних повідомили, що їхні заощадження дозволять їм прожити без зарплати понад рік.

Про це свідчить дослідження сервісу пошуку роботи SuperJob, передає The Moscow Times.

Дослідження також показало, що 78% росіян стежать за своїми фінансами, а 80% планують доходи та витрати. Майже половина опитаних розраховують свої фінанси на пів року наперед.

При цьому частіше за фінансами стежать чоловіки, аніж жінки. Вони планують витрати на більш тривалий термін та високо оцінюють свою фінансову грамотність.

"Загалом за останній час росіяни стали уважніше ставитися до своїх фінансів – порівняно з аналогічним дослідженням 2023 року збільшилася кількість тих, хто веде фінансовий облік (+12 процентних пунктів) і планує свій бюджет (+10 процентних пунктів)", – йдеться в дослідженні.

Раніше опитування однієї з аналітичних компаній Росії показало, що кожне шосте (16,5%) підприємство в Росії збирається знизити заробітні плати персоналу в найближчий рік, а почати їх скорочення протягом місяця-трьох планують 3,6% компаній.

Більшість організацій (56,7%) почнуть урізати насамперед зарплати лінійним співробітникам, а 36,5% – топменеджерам. У 41,4% випадків представники бізнесу пояснили необхідність зменшити витрати на оплату праці падінням виручки та фінансовою оптимізацією. У кожній четвертій компанії (27,6%) повідомили про автоматизацію процесів, а у 17,7% випадків працівники стали виконувати менше завдань. Переважна більшість опитаних компаній (93,3%) наголосили, що не скорочували зарплати у попередні два-три роки.

Раніше повідомлялося, що в Росії почала різко зростати заборгованість із зарплати. Так, із січня по березень цього року борги компаній перед співробітниками офіційно збільшилися з 0,5 млрд руб. до 1,5 млрд руб. Однак, за даними профспілок, показник суттєво вищий і досягає 2,4 млрд руб.

Також стало відомо, що російські компанії, які зіткнулися з погіршенням фінансового стану на тлі уповільнення економіки, почали відмовлятися від виплати бонусів та премій співробітникам. Кожен третій працівник, який раніше отримував винагороди, повідомив, що за останній рік розмір додаткових виплат був урізаний або їх зовсім перестали нараховувати.