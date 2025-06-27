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Новини
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Росіянам масово перестали виплачувати премії

Росіянам масово перестали виплачувати премії

Російські компанії, які зіткнулися з погіршенням фінансового стану на тлі уповільнення економіки, почали відмовлятися від виплати бонусів та премій співробітникам. Так, кожен третій працівник, який раніше отримував винагороди, повідомив, що за останній рік розмір додаткових виплат був урізаний або їх зовсім перестали нараховувати.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дослідження російських рекрутингових сервісів.

Зокрема, 20% опитаних фахівців поскаржилися на зменшення винагороди, а 9% – на припинення виплат. При цьому у чверті респондентів бонус становив від 10% до 30% від окладу, 15% назвали суму премій у 10% від окладу та майже стільки ж – від 30 до 50%.

Серед професійних категорій найчастіше премії урізали чи скасовували менеджерам, IT-фахівцям, ріелторам, а також працівникам у сферах продажу, фінансів та будівництва. 

За словами експертів на ринку, бонуси та премії – це перше, на чому можна заощадити без офіційного зниження окладів та формальних скорочень. Окрім того, тепер бізнес у Росії прагне оптимізувати процеси та підвищувати продуктивність праці.

Водночас зниження премій створює негативне тло на ринку праці, оскільки працівники стають менш мотивованими, а це може призвести до прискорення плинності кадрів.

Разом із тим російські роботодавці стали частіше дарувати подарунки до святкових дат, видавати безвідсоткові позички, організовувати консультації психологів, юристів та фінансистів. Також організації пропонують розширені соцпакети та нематеріальне визнання (грамоти, згадки у новинах компанії, участь у стратегічних сесіях).

Раніше повідомлялося, що в Росії різко погіршився фінансовий стан бізнесу на тлі високих процентних ставок та уповільнення економіки. Частка компаній, які за останні пів року заявляють про зміну ситуації в гірший бік, зросла до 34%, і це найвищий показник від початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України.

Перед тим стало відомо, що малий та середній бізнес у Росії дедалі гостріше відчуває вплив високих ставок та гальмування економіки. Так, за січень-квітень цього року його прострочена заборгованість збільшилася на 14,8%, до 735 млрд руб. на 1 травня.

У 2024 році дефіцит робочої сили в Росії досяг рекордних 2,6 млн осіб, що на 17% більше, ніж роком раніше.

До того російський президент Владімір Путін визнав, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками і за рахунок міграції її вирішити на вдасться.

Автор: 

банкрутство (568) безробіття (364) інфляція (749) робота (917) росія (14573) облікова ставка (372) зарплата (1143)


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Топ коментарі
+1
Замість бонусів рузьге ниньки отримують ануси!
)
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27.06.2025 15:55 Відповісти
+1
Наша худість відносна - у нас багатий вуйко в Канаді. А ще один в Європі ))).
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27.06.2025 15:55 Відповісти
+1
Ну це ми якось переживемо! А якщо їм припинять виплати заробітної плати, то і це витримаємо! Бодай вони повиздихають!
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27.06.2025 16:10 Відповісти
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поки жирна істота з московських боліт схудне , то худий здохне
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27.06.2025 15:53 Відповісти
Наша худість відносна - у нас багатий вуйко в Канаді. А ще один в Європі ))).
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27.06.2025 15:55 Відповісти
Вона взагалі не має худнути, бо може воювати вічно, а санкції - тільки на користь.
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27.06.2025 15:59 Відповісти
Якшо відрізати жиробаню доступ до води, худий ше борща вспіє поїсти на похоронах жирного! Все залежить від того що ви перекриваєте, не дай танку соляру, він з місця не руше, літак не взлетить, корабель не попливе, вистрілити зможе, але на чужу територію не попре! Так само і людині, дай воду, протягне, забери воду 3-5 діб і срака!
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27.06.2025 16:16 Відповісти
якщо .. від того ... не дай..

один зельоний словесний понос..
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27.06.2025 16:20 Відповісти
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27.06.2025 19:05 Відповісти
І футболісти на раші нарікають на зменшення заробітків і навіть їх скасування. Раша-капут.
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27.06.2025 15:54 Відповісти
Замість бонусів рузьге ниньки отримують ануси!
)
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27.06.2025 15:55 Відповісти
а, шо такоє?
печатний станок зламався?
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27.06.2025 16:03 Відповісти
Ну це ми якось переживемо! А якщо їм припинять виплати заробітної плати, то і це витримаємо! Бодай вони повиздихають!
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27.06.2025 16:10 Відповісти
та ви шо!!!!
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27.06.2025 16:22 Відповісти
За гивно яке вони серуть!
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27.06.2025 16:25 Відповісти
>Зокрема, 20% опитаних фахівців поскаржилися на зменшення винагороди, а 9% - на припинення виплат.
Неполная статистика - при знак пропаганды. Остальным 71% значит увеличили премии? Или они их не получают?
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27.06.2025 16:58 Відповісти

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