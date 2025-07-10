Імпорт пального та автівок: Митниця розкрила найбільші джерела митних надходжень

У першому півріччі 2025 року до держбюджету спрямовано 318,5 млрд грн митних платежів, що на 37,6 млрд грн або на 13,4% більше показника за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомляє Державна митна служба України.

За підрахунками митників, найбільші митні надходження у січні-червні 2025 року забезпечив імпорт таких категорій товарів:

нафтопродукти – 71,1 млрд грн;

автомобілі легкові та вантажні – 30,3 млрд грн;

гази нафтові – 9,3 млрд грн;

добрива мінеральні – 6,8 млрд грн;

фунгіциди, гербіциди – 6 млрд грн;

телефонні апарати – 4,1 млрд грн;

сигари, сигарили та сигарети – 4 млрд грн;

вугілля кам’яне – 3,9 млрд грн.

При цьому найбільше у першому півріччі 2025 року (порівняно з аналогічним періодом минулого року) зросли митні надходження від імпорту таких товарів:

нафтопродукти – на 8,2 млрд грн;

гази нафтові – на 4,8 млрд грн;

автомобілі легкові – на 3,7 млрд грн;

сигари, сигарети, цигарки – на 3,2 млрд грн;

вугілля кам’яне – на 2,3 млрд грн;

машини та механізми с/г призначення – на 1,1 млрд грн;

електроенергія – на 1,1 млрд грн.

"У свою чергу на стан надходжень митних платежів до бюджету впливало постійне збільшення частки умовно нарахованих митних платежів при ввезенні в Україну окремих товарів відповідно до законодавчо затвердженого переліку пільг", – зауважують у Митній службі.

Так, загальна сума звільнень від сплати митних платежів при імпорті товарів у січні-червні поточного року склала 140,12 млрд грн, що на 42% або на 41,61 млрд грн більше показника січня-червня 2024 року.

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Як повідомлялося, Кабінет Міністрів 23 травня прийняв постанову, яка передбачає оновлення системи оплати праці працівників митних органів.

Завдяки запровадженню нової системи оплати праці працівників митних органів їх зарплати зростуть в середньому на 46%, розповідав міністр фінансів Сергій Марченко.

Водночас комплексна реформа Державної митної служби затягується. Кабмін мав отримати від Мінфіну відповідний план до 17 червня, однак цього поки що не відбулося. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що фактично закон про перезавантаження Митниці не виконується, але пояснював це браком фінансування.

Реформу української митниці на 90% мало фінансувати Агентство з міжнародного розвитку США (USAID), через скорочення його програм уряд шукає альтернативні джерела коштів, розповідав раніше гендиректор "Укрпошти" Ігор Смілянський, який з грудня 2024 року також виконує функції урядового уповноваженого з питань реформування митних органів.

Нагадаємо, у жовтні 2024 року президент Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає реформу митниці.

Детальніше про реформу митниці читайте в нашому матеріалі "Діра на 150 мільярдів: Що передбачає реформа митниці"