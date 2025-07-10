Податківці попередили про підвищення штрафів за порушення правил використання касових апаратів з 1 серпня

З 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).

Відтак, від початку серпня за ці порушення доведеться сплачувати повний розмір штрафів, повідомляє Державна податкова служба.

У відомстві нагадали, що у 2023 році, після поновлення права податківців штрафувати бізнес за порушення при використанні РРО, держава тимчасово зменшила розмір штрафів до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

100% – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;

150% – вартості при кожному наступному порушенні.

У Державній податковій службі закликали підприємців дотримуватися правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;

проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;

видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

"Дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів", – додали у ДПСУ.

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Як повідомлялося, від початку року Державна податкова служба провела понад 2 тисячі перевірок у сфері роздрібної торгівлі технікою та електронікою, під час яких виявлено масштабні порушення. За наслідками перевірок на порушників вже наклали штрафи на загальну суму понад 228 млн грн.