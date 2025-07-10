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Податківці попередили про підвищення штрафів за порушення правил використання касових апаратів з 1 серпня

Податківці попередили про підвищення штрафів за порушення використання РРО

З 1 серпня завершиться перехідний період, під час якого діяв зменшений розмір штрафів за порушення правил застосування реєстраторів розрахункових операцій (РРО/ПРРО).

Відтак, від початку серпня за ці порушення доведеться сплачувати повний розмір штрафів, повідомляє Державна податкова служба.

У відомстві нагадали, що у 2023 році, після поновлення права податківців штрафувати бізнес за порушення при використанні РРО, держава тимчасово зменшила розмір штрафів до 25% і 50% для адаптації бізнесу до нових умов.

Ці пом’якшення втратять чинність і штрафи за незастосування РРО та невидачу чеків знову стягуватимуться у повному обсязі:

  • 100% – вартості товарів (робіт, послуг) при першому порушенні;
  • 150% – вартості при кожному наступному порушенні.

У Державній податковій службі закликали підприємців дотримуватися правил розрахунків у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг. Зокрема:

  • використовувати лише зареєстровані РРО, ПРРО або розрахункові книжки;
  • проводити розрахунки на повну суму вартості товарів або послуг;
  • видавати покупцям відповідні розрахункові документи (у паперовій або електронній формі).

"Дотримання вимог законодавства дозволить уникнути фінансових санкцій, забезпечить справедливу конкуренцію та захист прав споживачів", – додали у ДПСУ.

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Як повідомлялося, від початку року Державна податкова служба провела понад 2 тисячі перевірок у сфері роздрібної торгівлі технікою та електронікою, під час яких виявлено масштабні порушення. За наслідками перевірок на порушників вже наклали штрафи на загальну суму понад 228 млн грн.

Автор: 

Державна податкова служба (406) штраф (1138) РРО (29)


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Агентура сивковича почуяла запах легких доходов.
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10.07.2025 18:18 Відповісти
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10.07.2025 18:41 Відповісти
Мгм.
Як зібрати ще один урожай на асфальті, та ще й нігуя не сіявши!
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10.07.2025 18:42 Відповісти
Я надіюсь шо ЦЕ як завжди ОДНА З ВИМОГ ДО ВСТУПУ В ЄС ???
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10.07.2025 18:42 Відповісти

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