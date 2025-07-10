Порушують газову директиву: В Енергоспівтоваристві розкритикували зміни до статуту "Оператора ГТС"

Посилення впливу державних органів на процес призначення топ-менеджменту "Оператора ГТС України" після внесення змін до статуту компанії Міністерством енергетики суперечить Газовій директиві ЄС.

Про це йдеться у листі Секретаріату Енергетичного Співтовариства на адресу НКРЕКП, повідомив народний депутат Максим Хлапук ("Голос")ну Facebook, оприлюднивши копію документа.

У Секретаріаті Енергоспівтовариства після аналізу змін до статуту "Оператора ГТС" вказують, що вони ставлять під загрозу незалежність оператора і відкривають шлях до впливу на оператора з боку державних органів.

"Це прямо суперечить нашим міжнародним зобов’язанням на шляху інтеграції до ЄС, та ставить під загрозу відповідність Оператора ГТС європейським вимогам про відокремлення системного оператора, а відтак і подальшу сертифікацію товариства", – вказує Хлапук.

Відтак, Секретаріат пропонує натомість повернутись до попередньої процедури призначення правління та директора Оператора ГТС України.

"Після публічного розголосу Міністерство енергетики запропонувало компромісний варіант обрання CEO в статуті НЕК "Укренерго", однак статут "Оператора ГТС України", не зважаючи на аналогічність функцій системних операторів, досі залишається без належних змін", – додав депутат.

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Як повідомлялося, у лютому гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Дмитро Липпа заявив, що йде з посади після завершення опалювального сезону. Він очолював "Оператор ГТС" з березня 2023 року.

Після звільнення Липпи наглядова рада ОГТСУ оголосила про початок нового конкурсного відбору на посаду гендиректора компанії.

Втім, Міністерство енергетики внесло зміни до статутів НЕК "Укренерго" та "Оператора ГТС", які обмежують можливості незалежних членів наглядових рад затверджувати нових керівників цих державних компаній. Зокрема, тепер для обрання голови правління "Оператора ГТС" треба не проста більшість голосів 3 із 5 членів наглядової ради, а 4 із 5. До складу наглядової ради цієї компанії входить троє незалежних членів, тепер вони не зможуть ухвалити рішення без підтримки одного із представників держави.