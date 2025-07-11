Велика Британія виділяє Україні кредит на $2,3 мільярда для посилення ППО: підписано угоду

Україна за підтримки Великої Британії отримає 1,7 млрд фунтів стерлінгів ($2,3 млрд) на посилення обороноздатності.

Відповідну Кредитну угоду про залучення позики під гарантію Агентства експортного фінансування Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії (UKEF) на полях Конференції з питань відновлення України в Римі підписав міністр фінансів Сергій, інформує пресслужба Мінфіну.

Кредит буде спрямовано на фінансування пріоритетного проєкту "Розвиток спроможностей протиповітряної оборони", який реалізується Міністерством оборони. Зокрема, кошти спрямують на фінансування закупівлі у Великій Британії оборонних матеріалів та інших товарів і послуг у сфері оборони.

Строк погашення позики складає 19 років, а пільговий період – 6,5 року.

"Розблокувавши фінансування за підтримки UKEF, ми забезпечуємо постачання життєво необхідного військового обладнання в Україну та зміцнюємо нашу власну оборонно-промислову базу", – зазначив Міністр у справах послуг, малого бізнесу та експорту Великої Британії Гарет Томас.

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Як повідомлялося, водночас Велика Британія та Україна підписали історичну угоду щодо постачання понад 5000 ракет для систем протиповітряної оборони від компанії Thales.

Крім цього, Лондон підтвердив двосторонню допомогу Україні на суму до 283 млн фунтів стерлінгів ($377 млн ) протягом наступного року.

Нагадаємо, що в липні 2024 року Уряд України та Уряд Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії підписали Рамкову угоду. Вона передбачає експортний кредит для України на загальну суму до 2 млрд фунтів стерлінгів (близько $2,7 млрд ) для посилення оборонних спроможностей.