Одну з найбільших державних авіакомпаній Європи виставили на приватизацію

Португалія відновлює процес приватизації національного перевізника TAP.

Про це оголосив прем'єр-міністр країни Луїш Монтенегро, передає Reuters.

За його словами, уряд має намір продати 49,9%, включаючи 5% акцій, які будуть запропоновані співробітникам.

"Ми переконані, що буде багато зацікавлених сторін", – заявив прем'єр.

За його словами, обираючи стратегічного партнера, уряд "хоче забезпечити стійкість та прибутковість компанії, а також мати можливість зробити внесок в економічний розвиток країни".

Читайте також: Молдовська авіакомпанія Vision Air почала літати під українським брендом SkyUp

Приватизація авіакомпанії вже викликала інтерес у трьох основних європейських авіакомпаній – Lufthansa, Air France-KLM та власника British Airways IAG, які проводили зустрічі з урядом Португалії протягом минулого року.

Найпривабливішими активами TAP є її ключові рейси до Бразилії, португаломовних країн Африки та Сполучених Штатів з її лісабонського хабу, який уряд хоче зберегти і навіть розширити.

TAP давно планували приватизувати, але процес знову зупинився, коли в березні розпався правоцентристський уряд Португалії. Коаліція повернулася до влади після національних виборів у травні, все ще не маючи більшості в парламенті, яка могла б заблокувати продаж TAP.

У 2021 році під час пандемії COVID-19 TAP зазнала рекордних збитків у розмірі 1,6 мільярда євро ($1,87 мільярда), що призвело до масштабної реструктуризації та залучила 3,2 мільярда євро державної допомоги, але за останні три роки знову повернулася до прибутку.

У 2024 році TAP, яка має близько 8000 співробітників, перевезла понад 16 мільйонів пасажирів своїм основним флотом з 99 літаків та 19 літаками своєї дочірньої компанії TAP Express, яка спеціалізується на коротких та середньомагістральних рейсах.

TAP – одна з найбільших у Європі державних авіакомпаній.