Молдовська авіакомпанія Vision Air почала літати під українським брендом SkyUp

Українська авіакомпанія SkyUp та молдовська S.R.L. Vision Air уклали стратегічну угоду для розширення географії польотів та подальшого зростання та перетворення на глобального авіаперевізника.

Про це йдеться в повідомленні SkyUp.

Як зазначається, це стратегічне партнерство покликане поліпшити досвід перельотів, забезпечти ширший вибір при плануванні подорожі та покращити авіасполученість.

За умовами угоди, SkyUp може просувати та продавати квитки під власним ім'ям для рейсів, що виконує Vision Air до та з Молдови.

"Це партнерство відкриває мандрівникам більше можливостей та зручності при плануванні подорожей Європою та за її межами. Завдяки цьому партнерству також стають доступніші наші фірмові послуги, включно з перельотами з домашніми тваринами або перевезення неповнолітніх без супроводу. Крім того, ця співпраця має дуже важливе значення для реалізації нашої стратегії становлення SkyUp як міжнародного бренду, – прокоментував генеральний директор SkyUp Дмитро Сєрухов.

Із появою нового стратегічного партнера під брендом SkyUp літатимуть наступні перевізники:

SkyUp Airlines LLC, зареєстрований в Україні;

SkyUp MT Limited, зареєстрований на Мальті (Європейський Союз);

Vision Air, зареєстрований у Молдові.

Раніше повідомлялося, що SkyUp Airlines із 16 червня почала виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Румунії.

До того стало відомо, що SkyUp Airlines з 27 травня почала виконувати регулярні польоти з двох аеропортів Польщі. Авіакомпанія почала літати з Варшави та Катовіце на курорти Кіпру, Болгарії та Греції. Квитки коштують від 69 до 110 євро в один кінець.