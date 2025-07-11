Курс біткойна сягнув нового історичного максимуму в $118,2 тисячі. За рік він подорожчав удвічі

Курс біткойна продовжує зростати й оновлювати історичні максимуми завдяки високому попиту з боку інституційних інвесторів і націленій на підтримку криптовалют політиці президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Trading Economics, передає Інтерфакс-Україна.

Під час торгів у п'ятницю, 11 липня, біткойн подорожчав на 4% – до $118,2 тис. Від початку поточного року його курс зріс приблизно на 26%, за рік – більш ніж удвічі.

Як повідомляється, інвестори будуть уважно стежити за майбутнім "криптотижнем", який розпочнеться 14 липня. У цей час, як очікується, законодавці США розглянуть кілька ключових законопроєктів про регулювання цифрових активів.

Крім того, ринки продовжують відстежувати більш загальні ризики на тлі торговельної напруженості, що зростає. Одночасно протокол останнього засідання Федеральної резервної системи засвідчив, що більшість американських посадовців готові до зниження відсоткових ставок цього року, що загалом розглядається як сприятливий крок для біткойна.

У квітні повідомлялося, що криптовалюти розгубили майже весь свій приріст із моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, адже внаслідок тарифної політики США виникли масові продажі активів.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.