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Курс біткойна сягнув нового історичного максимуму в $118,2 тисячі. За рік він подорожчав удвічі

Курс біткойна досяг нового рекорду в понад $118 тисяч

Курс біткойна продовжує зростати й оновлювати історичні максимуми завдяки високому попиту з боку інституційних інвесторів і націленій на підтримку криптовалют політиці президента США Дональда Трампа.

Про це повідомляє Trading Economics, передає Інтерфакс-Україна.

Під час торгів у п'ятницю, 11 липня, біткойн подорожчав на 4% – до $118,2 тис. Від початку поточного року його курс зріс приблизно на 26%, за рік – більш ніж удвічі.

Як повідомляється, інвестори будуть уважно стежити за майбутнім "криптотижнем", який розпочнеться 14 липня. У цей час, як очікується, законодавці США розглянуть кілька ключових законопроєктів про регулювання цифрових активів.

Крім того, ринки продовжують відстежувати більш загальні ризики на тлі торговельної напруженості, що зростає. Одночасно протокол останнього засідання Федеральної резервної системи засвідчив, що більшість американських посадовців готові до зниження відсоткових ставок цього року, що загалом розглядається як сприятливий крок для біткойна.

У квітні повідомлялося, що криптовалюти розгубили майже весь свій приріст із моменту перемоги Дональда Трампа на президентських виборах у листопаді, адже внаслідок тарифної політики США виникли масові продажі активів.

Нагадаємо, курс біткоїна зростав із наближенням американських президентських виборів. Тоді ще кандидат у президенти Дональд Трамп підтримав криптобізнес у своїй передвиборчій кампанії та зробив криптовалюту її частиною – в одному з роликів він пригощав виборців бургерами, за які платив криптовалютою.

Автор: 

криптовалюта (646) біткоїн (291)


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Топ коментарі
+2
Ото буде веселуха, коли ця мильна бульбашка лусне.
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11.07.2025 12:30 Відповісти
+1
Біткоїн,це заробляння грошей з повітря,чергова піраміда.
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11.07.2025 12:36 Відповісти
+1
Є народна прикмета, коли в новинах хваляться курсом біткоїна то потрібно його скоріше продавати
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11.07.2025 12:46 Відповісти
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Ото буде веселуха, коли ця мильна бульбашка лусне.
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11.07.2025 12:30 Відповісти
Поки не доведено, але всі шанси є - дуже не природньо є взліт ціни "у десятки тисяч разів" ( зі слів адептів). Так що не забудьте купити попкорну чимало. Все ще попереду )))
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11.07.2025 13:38 Відповісти
Задовбетеся чекати =) "Лопнути" воно може тільки по технічним причинам, а там поки що все нормально. А курс буде скакати як ненормальний, це важди було в крипті, якщо це не стайблкоїни.
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11.07.2025 13:53 Відповісти
Біткоїн,це заробляння грошей з повітря,чергова піраміда.
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11.07.2025 12:36 Відповісти
Поки не доведено, але всі шанси є - дуже не природньо є взліт ціни "у десятки тисяч разів" ( зі слів адептів). Так що не забудьте купити попкорну чимало. Все ще попереду )))
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11.07.2025 13:39 Відповісти
Гра на курсах валют і т.д. - все те саме, правда піраміда тут ні до чого. Да і не обовязково заробляння, багато хто втрачає...
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11.07.2025 13:54 Відповісти
Є народна прикмета, коли в новинах хваляться курсом біткоїна то потрібно його скоріше продавати
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11.07.2025 12:46 Відповісти
Це 100 % щось спекулятивне.
Так, є певна цінність, як засіб виводу грошей і деяких нелегальних покупок. Але ж не "виріс курс у 100500 разів" , це вже наближення до ммм та класичних пірамід. Тим більше стильний хайповий піар
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11.07.2025 13:35 Відповісти
Трамп і сюди носа встромив .
Значить має зиск від накачування курсу...
Мавроді Мавроді, што тєбє снітся... ))
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11.07.2025 13:33 Відповісти
Сьорожа мавроді в труні перевертається...
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11.07.2025 13:47 Відповісти

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