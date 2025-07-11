В Україні почали тестувати новий вид соцвиплат. Хто їх може отримати?

Міністерство соціальної політики України розпочало тестування нового виду допомоги для отримувачів соціальних виплат, щоб зробити їх ще більш зручними та цифровізованими.

Про це йдеться в повідомленні Мінсоцполітики.

Як зазначається, нова система дозволяє родинам не оформлювати одразу кілька допомог, а отримувати одну – об'єднану.

Саме тому з липня триває експеримент для наявних отримувачів соціальних допомог – ідеться про тестовий режим призначення "базової соціальної допомоги" для отримувачів, які сьогодні вже мають одну або декілька з перерахованих допомог:

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям;

державної допомоги на дітей одиноким матерям/батькам;

допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях;

тимчасової державну допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх не відоме.

Розмір допомоги прив'язаний до так званої базової величини, що визначає, який обсяг мінімального доходу має бути на одну людину в родині.

"Тому розмір базової соціальної допомоги розраховується індивідуально (він дорівнює різниці між сукупним розміром базової величини для всіх членів сім'ї і середньомісячним сукупним доходом сім'ї)", – пояснили в Мінсоцполітики.

Розмір базової величини становить 4 500 грн й обраховується для кожного члена сім'ї так:

для першого члена сім'ї, кожної дитини до 18 років і осіб з інвалідністю І або ІІ групи – 100% базової допомоги, тобто 4500 грн.

для кожного наступного члена сім'ї – 70% базової величини, з корегуючими коефіцієнтами для пенсіонерів, залежно від стажу роботи

До прикладу: мати, яка не працює і не має доходів, та дитина двох років, які отримують наразі допомогу малозабезпеченим сім'ям та допомогу при народженні дитини, при оформленні базової соцдопомоги зможуть отримувати загально 9000 грн (наразі вони отримують 6500 грн); а родина з п'ятьох осіб (батько – отримує мінімальну заробітну плату, мати і троє малолітніх дітей), які оформили допомогу при народженні дитини, допомогу багатодітним та допомогу малозабезпеченим, при оформленні базової соціальної допомоги загально отримають 14 010 грн (наразі вони отримують 10 500 грн).

Родина, яка має право на базову соціальну допомогу, повинна обрати: отримувати новий вид допомоги або ті "класичні" види допомог, які має зараз (наприклад, багатодітним сім'ям або малозабезпеченим родинам).

Як повідомлялося, з 1 липня 2025 року внутрішнє адміністрування соціальних допомог, які отримують українці, почав здійснювати Пенсійний фонд України.