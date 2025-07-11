"Нафтогаз" домовився про співпрацю з однією з найбільших світових нафтосервісних компаній. Що планують?
НАК "Нафтогаз України" та глобальна енергетична технологічна компанія Baker Hughes уклали меморандум про стратегічне партнерство для посилення та модернізації енергетичного сектору України.
Документ підписали 10 липня у Римі в межах Конференції з відновлення України (Ukraine Recovery Conference), інформує пресслужба "Нафтогазу".
"Завдяки цій угоді компанії досліджуватимуть нові технічні, операційні та комерційні можливості у ключових сферах енергетики, зокрема: видобутку, транспортуванні, зберіганні, переробці нафти й газу, а також у геотермальних проектах, технологіях уловлювання вуглецю та виробництві електроенергії", – зазначається у повідомленні.
Ключові напрями співпраці, передбачені меморандумом:
- сервіси та обладнання для буріння та облаштування свердловин;
- рішення для скорочення викидів, проекти з уловлювання вуглецю, водневої та геотермальної енергетики;
- цифрові сервіси, автоматизація та аналітика;
- обладнання для підземних робіт і виробничих процесів;
- програмне забезпечення для управління активами та оптимізації буріння.
Окремий меморандум також підписано між Baker Hughes і "Укртрансгазом", він передбачає вивчення можливості використання портфеля газового технологічного обладнання Baker Hughes для проєктів підземного зберігання газу та виробництва електроенергії в Україні.
"Група "Нафтогаз" будує партнерства, які допомагають Україні долати виклики воєнного часу, впроваджувати сучасні енергетичні рішення та зміцнювати енергетичну незалежність. Baker Hughes має світову експертизу в нафтогазовій галузі та технологіях енергетичного переходу, і ми бачимо великий потенціал у цій співпраці", – прокоментував початок співпраці голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький.
Як повідомлялося, американська Baker Hughes першою з-поміж найбільших світових нафтосервісних компаній остаточно пішла з Росії, продавши свій місцевий бізнес у серпні 2022 року.
Перед цим Baker Hughes відкликала своїх інженерів з сервісу ключового технологічного обладнання (газові турбіни та компресори) з проєктів "Ямал СПГ" компанії "НоваТек" та "Сахалін-2" "Газпрому", а також проєктних інженерів з "Арктик СПГ-2" "НоваТеку", що досі будується.
Водночас, компанія припинила відвантаження для останнього проєкту обладнання, зокрема газових турбін. Від цих поставок безпосередньо залежали терміни завершення будівництва першої лінії "Арктик СПГ-2".
Baker Hughes входить до четвірки провідних міжнародних нафтосервісних компаній разом із Halliburton (США), Schlumberger (Нідерланди) і Weatherford (США).
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