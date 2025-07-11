Путін конфіскував одного з найбільших виробників золота у РФ

Суд у Челябінську задовольнив позов Генпрокуратури РФ та стягнув у дохід держави акції однієї з найбільших російських золотовидобувних компаній "Южуралзолото", які належать її президентові, заступнику голови Челябінських законодавчих зборів Костянтину Струкову.

Рішення суду підлягає негайному виконанню, пише російський "Коммерсант".

Генпрокуратура РФ подала позов з вимогою конфіскувати активи холдингу "Южуралзолото", підконтрольного Струкову, на початку липня. У позові йшлося про стягнення на користь держави низки пов'язаних із мільярдером активів, які оформлені на його доньку-громадянку Швейцарії та довірених осіб.

У російській прокуратурі під час перевірки нібито лише зараз з'ясували, що контроль над ВАТ "Южуралзолото" Струков отримав у 1997 році, коли був призначений директором цієї компанії, створеної на базі державного підприємства "Южуралзолото".

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"Южуралзолото" займає третє місце за обсягами видобутку золота в Росії. Активи компанії включають родовища в Челябінській області, Хакасії та Красноярському краї.

У 2024 вона виробила 10,6 тонни золота, виторг становив 25 млрд руб. При цьому компанія отримала чистий збиток у розмірі 7,2 млрд руб.

Сам Струков займає 78-й рядок у списку російського Forbes зі статками, які оцінюються у $1,9 млрд.

Перед цим, 2 липня, співробітники регіональних управлінь ФСБ та Слідчого комітету в Челябінській області прийшли з обшуками до офісів "Южуралзолота", а також до самого Струкова.

Російські правоохоронці за останні роки вилучили на користь держави активи на суму близько 3,9 трильйона рублів (близько $50 мільярдів), підрахували у російському адвокатському бюро NSP, яке вказує, що це "доводить широкі масштаби націоналізації". Конфіскація "Южуралзолота" поповнить цей список ще приблизно на $1 мільярд.

Раніше російський диктатор Путін неодноразово заперечував масову націоналізацію приватних активів, стверджуючи, що у всіх цих випадках йдеться про окремі випадки порушення законодавства.