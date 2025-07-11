"Райффайзен Банк" попередив про технічні роботи: частина послуг у суботу не працюватиме

У суботу, 12 липня, "Райффайзен Банк" проведе технічні роботи у системі Raiffeisen Business Online.

Через це система не працюватиме з 6:30 по 14:00, повідомили у пресслужбі банку.

"Для здійснення необхідних налаштувань банк проведе у системі Raiffeisen Business Online планові технічні роботи у суботу, 12 липня, з 6:30 до 14:00. У цей час система буде недоступною для входу та здійснення операцій", – зазначається у повідомленні.

Читайте також: Австрійський Raiffeisen збільшив прибуток у Росії попри обіцянки вийти з ринку РФ

У банку закликали клієнтів провести необхідні операції заздалегідь.