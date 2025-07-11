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Новини банки
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"Райффайзен Банк" попередив про технічні роботи: частина послуг у суботу не працюватиме

У суботу, 12 липня, "Райффайзен Банк" проведе технічні роботи у системі Raiffeisen Business Online.

Через це система не працюватиме з 6:30 по 14:00, повідомили у пресслужбі банку.

"Для здійснення необхідних налаштувань банк проведе у системі Raiffeisen Business Online планові технічні роботи у суботу, 12 липня, з 6:30 до 14:00. У цей час система буде недоступною для входу та здійснення операцій", – зазначається у повідомленні.

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У банку закликали клієнтів провести необхідні операції заздалегідь.

Автор: 

банки (7043) Райффайзен (143)


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