"Райффайзен Банк" попередив про технічні роботи: частина послуг у суботу не працюватиме
У суботу, 12 липня, "Райффайзен Банк" проведе технічні роботи у системі Raiffeisen Business Online.
Через це система не працюватиме з 6:30 по 14:00, повідомили у пресслужбі банку.
"Для здійснення необхідних налаштувань банк проведе у системі Raiffeisen Business Online планові технічні роботи у суботу, 12 липня, з 6:30 до 14:00. У цей час система буде недоступною для входу та здійснення операцій", – зазначається у повідомленні.
У банку закликали клієнтів провести необхідні операції заздалегідь.
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