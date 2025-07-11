Санкції працюють: Російські вугільні компанії нарощують збитки і змушені "канібалізувати" обладнання, – Bloomberg

Російська вугільна промисловість скочується у кризу через високі кредитні ставки та санкції, уповільнення попиту на її продукції у Китаї та падіння цін.

За даними Федеральної служби статистики, лише половина російських вугільних компаній залишалася прибутковою у 2024 році, і ситуація продовжує погіршуватися, пише Bloomberg.

Одна з провідних вугільних компаній – "Мечел" – спрогнозувала падіння продажів цього року на 25% і вже почала скорочувати виробництво, а деяким шахтам у Сибіру взагалі довелося призупинити роботу.

Водночас ключовою проблемою для галузі є неможливість купувати нове обладнання після трьох років технологічних санкцій, розповіли агентства представники двох провідних російських вугільних компаній.

За словами співрозмовників, через це російським вугільним компаніям все частіше доводиться вдаватися до так званої "канібалізації", намагаючись зібрати один робочий комплекс з кількох при одночасному скороченні обсягів виробництва.

Водночас вони стикаються з високими витратами на обслуговування кредитів, ставки за якими перевищують 20%, що також негативно впливає на прибутковість. Разом із тим, ціни на вугілля впали до багаторічних мінімумів через зниження попиту з боку Китаю.

"Вугільна промисловість зіткнулася з тим, що можна назвати ідеальним штормом: усі проблеми зійшлися одночасно", – розповіла відома російська економістка Наталія Зубарєвіч.

За її словами, Кємєровська область, найбільший вуглевидобувний регіон Росії, вже зіткнулася з 20% дефіцитом бюджету у першому кварталі через падіння податкових надходжень від вугільних компаній. Через це місцева влада вже почала скорочувати регіональні пільги, включаючи спеціальні надбавки для лікарів.

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Хоча президент Володимир Путін високо оцінив стійкість економіки до міжнародних санкцій, ситуація в галузі підкреслює сукупний вплив санкцій у певних секторах понад три роки після вторгнення Кремля в Україну, зауважує Bloomberg.

До 2022 року російська вугільна промисловість значною мірою залежала від гірничодобувного обладнання з Європи, США та Японії. Технологічні обмеження для Росії з початку війни перекрили доступ до цих критично важливих джерел.

Спочатку російські шахтарі сподівалися, що китайські постачальники зможуть заповнити цю прогалину. Однак якість китайського обладнання часто не відповідає очікуванням, а його доступність залишається обмеженою, стверджують співрозмовники Bloomberg. За їх словами, у багатьох випадках виконання замовлень займає роки.

Видобуток вугілля також є особливо капіталомістким бізнесом. До війни провідні виробники могли фінансувати свою діяльність за ставками до 3% через європейські банки або шляхом випуску єврооблігацій, але цей шлях фінансування зараз закритий.

Європейський Союз, на який раніше припадало близько половини експорту вугілля країни, відмовився від нього у 2022 році, змусивши російські компанії перенаправити обсяги до Китаю. Однак цього року попит на паливо в азійській країні знизився.

Хоча на видобуток вугілля припадає менше 0,5% валового внутрішнього продукту Росії, воно допомагає виробляти понад 15% електроенергії країни та відіграє ключову роль у підтримці соціально-економічної стабільності.

Якщо така ситуація збережеться, збитки російських вугільних компаній цього року можуть зрости більш ніж удвічі, сягнувши 350 мільярдів рублів ($4,5 мільярда), свідчать дані Міненерго РФ.

У травні російський уряд вже оголосив про низку заходів для підтримки галузі, але їх недостатньо для вирішення кризової ситуації, кажуть представники гірничодобувних компаній.