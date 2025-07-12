"Укргідроенерго" позичить 120 мільйонів євро у ЄІБ на відновлення і модернізацію ГЕС
Європейський інвестиційний банк (ЄБРР) виділив новий кредит для "Укргідроенерго" на 120 млн євро на відновлення та модернізацію українських гідроелектростанцій.
Відповідна угода про перший транш позики була підписана 10 липня у Римі на полях конференції з відновлення України URC2025, повідомляє пресслужба "Укргідроенерго".
В компанії уточнили, що загальна сума кредиту становить 200 млн євро, який буде надано за двома або більше фінансовими угодами. Кредит буде виділено завдяки фінансовій гарантії Європейської комісії в межах нової програми Ukraine Facility.
"Частину коштів планується спрямувати на відновлення трьох гідроелектростанцій компанії, які були пошкоджені внаслідок російських терористичних атак. Решту – на проведення термінових аварійних робіт у випадку можливих нових пошкоджень інших об’єктів", – пояснили в "Укргідроенерго".
Як повідомлялося, раніше державне "Укргідроенерго" домовилось зі Світовим банком про додаткове фінансування для проєкту "Україна – Підвищення стійкості енергосистеми для європейської інтеграції енергомережі (Встановлення гібридних систем з виробництва електроенергії в ПрАТ "Укргідроенерго").
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