Мінекономіки представило бачення промислової стратегії після завершення війни

Міністерство економіки під час Міжнародної конференції з відновлення України URC 2025 у Римі презентувало концепцію промислової стратегії.

Про це повідомив заступник міністра економіки Андрій Телюпа, інформує пресслужба відомства.

"Наша промислова стратегія спрямована на створення сучасної економіки з високою доданою вартістю, яка зміцнить безпеку держави та інтегрує Україну до виробничих ланцюгів ЄС. Для цього ми будемо розвивати ті галузі, де маємо очевидні конкурентні переваги – зокрема, виробництво сталі, титану, літію та графіту, що необхідні для зеленої трансформації Європи", – розповів заступник міністра.

Він додав, що також важливо використовувати потенціал відновлюваної енергетики та цифрових технологій.

"Поєднання цих ресурсів та інновацій дасть можливість створювати сучасні виробництва і забезпечити економічну стійкість та стратегічну автономію", – додав Телюпа.

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У Мінекономіки пояснили, що стратегія має визначати відновлення та переорієнтацію промислових потужностей після війни з фокусом на підвищення продуктивності, сталості та інтеграції у глобальні ланцюги доданої вартості.

Зокрема, вона має забезпечити розвиток конкурентоспроможної, інноваційної та орієнтованої на експорт промислової екосистеми, посилення інтеграції до ринку та виробничих мереж ЄС, розвиток динамічного бізнес-середовища та створення якісних робочих місць.

Водночас одним з ключових завдань стратегії є перехід від екстрених заходів до сталого приватного зростання. Зокрема, планується огляд чинних програм відновлення та конкурентоспроможності, редизайн інструментів підтримки відповідно до стратегічних пріоритетів, запуск платформ державно-приватного діалогу та впровадження Smart Specialisation Strategies, узгоджених зі стандартами ЄС.

"Стратегія також враховує головні виклики української промисловості, серед яких руйнування внаслідок війни, спадкова висока вуглецева інтенсивність економіки, низький рівень технологічної складності та інноваційності, залежність від сировинної моделі, а також низька продуктивність підприємств з державною участю", – зазначають у міністерстві.

Пріоритетними галузями у документі визначено машинобудування, інфраструктуру та будівництво, ІТ та цифрові індустрії, оборонну та дуальну техніку, металургію (зокрема зелену), енергетику, агропереробку.

У Мінекономіки планують завершити розробку стратегії до кінця 2025 року, а її впровадження передбачене на період 2026–2030 років.