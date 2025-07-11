Все менше переселенців шукають роботу: Кількість звернень до центрів зайнятості впала на 40%

Кількість внутрішньо переміщених осіб (ВПО), які звертаються до Державної служби зайнятості у пошуку роботи, значно зменшилася.

Так, за перше півріччя 2025 року у пошуку вакансій звернулися 34 тисячі ВПО, тоді як за аналогічний період минулого року таких клієнтів було 56 тис. осіб, тобто кількість звернень скоротилася на 40%, повідомили у Держслужбі.

Водночас, попри зниження чисельності пошукачів роботи з-поміж ВПО, кількість осіб, яких центри зайнятості працевлаштували, залишилася незмінною – 20,5 тисяч.

Найбільша кількість звернень ВПО цьогоріч припадає на Дніпропетровський та Харківський центри зайнятості (по 4,2 тис. та 3,6 тисячі осіб відповідно). Проте саме ці області й лідирують за кількістю працевлаштованих безробітних з числа ВПО: Дніпропетровщина – 3,4 тисячі та Харківщина – 1,7 тис.

Крім того, навчання пройшли 3,9 тисяч людей з числа ВПО. Найбільше за сприяння Дніпропетровського та Донецького центрів зайнятості – 642 та 634 осіб відповідно.

Ваучер на навчання отримали 1,9 тисяч ВПО. Найбільше їх надали у Донецькому та Харківському центрах зайнятості, 450 та 225 відповідно.

Участь у громадських роботах брали 1,4 тисяч людей цієї категорії, найчастіше у Харківській (297) та Хмельницькій (230) областях.

"Скорочення кількості ВПО, які шукають роботу, є закономірною. Адже найбільше людей лишали свої домівки та намагалися будувати кар’єру в нових місцях саме після початку повномасштабного вторгнення. З того часу до Державної служби зайнятості звернулося вже 243 тис. внутрішньо переміщених осіб", – вважають у Держслужбі зайнятості.

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Як повідомлялося, за даними Ради ВПО Києва, кількість зареєстрованих у столиці внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сягнула 426 тисяч, або 10% від усіх ВПО в Україні, проте працевлаштовано з них лише лише 27%.