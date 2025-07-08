У Держслужбі зайнятості розповіли, чи може Україна перейти на чотириденний робочий тиждень

В Україні чотириденний робочий тиждень на законодавчому рівні не передбачений. Згідно з Кодексом законів про працю, передбачено 40 робочих годин на тиждень, а в умовах воєнного стану на окремих об'єктах критичної інфраструктури тривалість робочого тижня збільшена до 60 годин.

Про це заявили в Державній службі зайнятості.

Там зауважили, що говорити про перехід України на чотириденний робочий тиждень під час війни було б дивно.

"Але в мирні часи розмова про перехід на чотириденний робочий тиждень можлива. Сьогодні Ісландія, Німеччина, Бельгія, Велика Британія, Іспанія, Франція, Литва, Японія та Об’єднані Арабські Емірати впроваджують у своїх країнах модель скороченого робочого тижня в окремих галузях економіки" – зазначили в Держслужбі зайнятості.

Окрім того, на початку місяця в Польщі стартував експеримент Міністерства праці, в якому роботодавці можуть запропонувати своїм працівникам альтернативні моделі скороченого робочого часу.

В Україні схожий пілотний проєкт у 2019 році спробувала впроваджувати одна з ІТ-компаній.

Перші результати після переходу на чотириденний робочий тиждень були оптимістичні – працівники стали щасливішими, а рівень вигорання знизився. Проте зрештою в деяких напрямах рівень продуктивності впав – і компанія переглянула свій підхід до визначення тривалості робочого тижня.

"Цей результат не є чимось новим, багато країн та компаній, які перейшли на чотири робочі дні, відзначають, що попри краще самопочуття працівників, зменшення стресу й вигорання, надто часто спостерігається падіння їхньої продуктивності. Особливо це відчутно в умовах погодинної оплати праці", – додали в Держслужбі зайнятості.

Наразі країни, які запровадили чотириденний робочий тиждень, відзначають, що найкраще такий графік підходить для ІТ-сектору, креативних та аналітичних професій та для сфери з оплатою за результат.

Найбільш незручним такий робочий тиждень є для сфери послуг, виробництва, аграрного сектору та робочих місць із погодинною оплатою праці.

Поки чотириденний робочий тиждень в Україні можливий у форматі локальних домовленостей.

На сьогодні Ісландія залишається лідером у світі за швидкістю скорочення робочого тижня, де до 90% ісландців уже працюють за скороченим графіком або іншими послабленнями.

У січні цього року стало відомо, що 200 британських компаній на постійний основі запровадили чотириденний робочий тиждень для всіх своїх співробітників без втрати заробітної плати.

У листопаді 2022 року Бельгія першою в Європейському Союзі легалізувала чотириденний робочий тиждень.