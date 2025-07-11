Розграбував окуповані українські ресурси на десятки мільярдів: СБУ повідомило про нову підозру Курченку

Служба безпеки України та Офіс генпрокурора заочно повідомили про підозри бізнесмену-втікачу Сергієві Курченку та групі російських посадовців через захоплення українських підприємств на окупованих Росією територіях.

Підозри фігурантами справи складені за ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 438 Кримінального кодексу (воєнні злочини: розграбування національних цінностей на окупованій території, порушення законів та звичаїв війни, вчинені за попередньою змовою групою осіб), повідомляє пресцентр СБУ.

Згідно із повідомленням, слідчі зібрали масштабну доказову базу щодо незаконного захоплення промислових підприємств та розграбування українських надр на тимчасово окупованих територіях.

"За матеріалами справи, значну кількість комплексів вугледобувної, металургійної та коксохімічної промисловості "привласнив" та незаконно експлуатував український бізнесмен-втікач Сергій Курченко та група російських посадовців і ділків", – вказують в СБУ.

Як встановило розслідування, фігуранти провели ці оборудки на тимчасово окупованих територіях Донецької і Луганської областей упродовж 2017-2021 років. Після "приватизації" підприємств вони незаконно використовували потужності цих комплексів, а також здійснювали видобуток і вивезення корисних копалин, розграбовуючи українські ресурси, які вони незаконно постачали до РФ та інших країн.

За підрахунками слідства, лише за період з 2017 року у такий спосіб вивезли щонайменше:

вугільної продукції – на понад 6 млрд грн;

металопродукції – на 47,3 млрд грн;

коксохімічної продукції – на понад 1,6 млрд грн.

За матеріалами справи, у злочинну групу, яка організувала "привласнення" підприємств та збут продукції, окрім Курченка, також входять:

заступник міністра економічного розвитку РФ Назаров С.М.;

начальник Департаменту Мінекономрозвитку РФ Павлов В.О;

інші громадяни РФ та України, які перейшли на бік ворога.

"Наразі тривають комплексні заходи щодо притягнення підозрюваних до кримінальної відповідальності", – додали в СБУ.

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Як повідомлялося, у жовтні 2022 року президент Володимир Зеленський підписав указ про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України про запровадження санкцій проти бізнесмена-втікача Сергія Курченка, ексміністра оборони Павла Лебедєва, експрезидента-втікача Віктора Януковича та російського мільярдера Олега Дерипаски.

Санкції введені на 10 років, вони передбачають тимчасове позбавлення права користуватися та розпоряджатися активами, що належать їм, а також активами, щодо яких вони можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

Раніше санкції, введені проти Януковича, Лебедєва, Курченка та Дерипаски, передбачали лише обмеження на право користування майном, яке безпосередньо належить їм. Обмеження встановлювалося безстроково.