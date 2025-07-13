ЄБРР надасть 65 мільйонів євро для муніципальних проєктів українських міст. Хто отримає кошти й куди їх витратить?

Європейський банк реконструкції та розвитку підписав із Україною низку угод про надання понад 65 млн євро кредитів для українських міст на реалізацію муніципальних інфраструктурних проєктів.

Відповідні угоди були підписані під час Конференції з відновлення України (URC2025) у Римі, передає Інтерфакс-Україна з посиланням на повідомленні банку.

Так, 25 млн євро кредиту отримає Дніпро для фінансування заходів із підвищення енергоефективності громадських будівель: школ, дитсадків та лікарень. Кредит може бути співфінансований за рахунок 8 млн євро інвестиційного гранту від програми UIF Європейського Союзу.

Кредит у розмірі 10 млн євро буде виданий Львову для реконструкції двох очисних споруд. Кредитні кошти будуть підтримані 6,5 млн євро інвестиційного гранту від Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та довкілля (E5P) та грантами технічної допомоги від Данії та Швеції. Крім того, часткову гарантію надасть Іспанія з додатковими грантами на суму понад 11 млн євро від NEFCO.

Тернопіль отримає інвестиційний грант у розмірі 4 млн євро від Канади через Партнерство з питань кліматичних дій з високим впливом (HIPCA) на придбання нових тролейбусів. Грант частково гарантований Іспанією та буде підтриманий Італією в межах технічної співпраці.

Також була підписана грантова угода про надання 3,3 млн євро Миколаєву на придбання електричних тролейбусів. Грант надається Данією через Спеціальний фонд реагування на кризові ситуації ЄБРР і є додатком до початкового інвестиційного гранту Данії в розмірі 3,9 млн євро разом із позикою ЄБРР у 20 млн євро, які були використані повністю.

Окрім того, було погоджено виділення другого траншу в розмірі 10 млн євро (з кредиту в 25 млн євро) Харкову в якості екстреної підтримки ліквідності ключових комунальних підприємств міста. Старший кредит ЄБРР співфінансується грантом у 10 млн євро від США через Спеціальний фонд реагування на кризові ситуації ЄБРР та підтримується частковою гарантією Іспанії.

ЄБРР також оголосив про розгляд нового проєкту надання екстреної ліквідності для підтримки комунальних компаній і операторів муніципальної інфраструктури Запоріжжя. Сума можливого кредиту поки не розголошується.

Раніше стало відомо, що Європейський банк реконструкції та розвитку надасть українським державним "Приватбанку" та "Укргазбанку" нефондовані кредитні лінії із загальним обсягом гарантій на 274 млн євро.

До того повідомлялося, що "Укрзалізниця" отримає через ЄБРР грантову допомогу на загальну суму 54 млн євро. Зокрема, із цієї суми 41 млн євро спрямують на розвиток та забезпечення генерації, 10 млн євро – на проєкти безбар'єрності на вокзалах, а 3 млн євро – на підтримку ветеранів-залізничників.