Без Каховського водосховища: В Україну за пів року імпортували понад 7 000 тонн кавунів

Від початку 2025 року в Україну імпортували 7 260,38 тонн кавунів.

Наразі на ринку переважають саме імпортовані кавуни, оскільки збір урожаю цієї ягоди в Україні розпочнеться пізніше через холодну весну, повідомляють у Держпродспоживслужбі.

Переважна частина продукції надходить з традиційних імпортерів баштанних культур:

Туреччина – 4 024,63 тонн;

Греція – 2 243,00 тонн;

Азербайджан – 735,05 тонн.

Загалом кавуни в Україну також імпортують із Перу, Бразилії, Коста-Ріки, Іспанії, Франції, Нідерландів, Молдови та інших країн.

"В Україні сезон кавунів ще не розпочався. Через війну та зменшення площ родючих земель обсяги власного виробництва істотно скоротилися. Цьогоріч ситуацію ускладнила також пізня весна – погодні умови затримали дозрівання врожаю. Тому наразі на прилавках магазинів переважають імпортовані кавуни", – пояснив заступник голови Держпродспоживслужби Володимир Кустуров.

Він додав, що кожна партія імпортованих кавунів проходить відповідні перевірки.

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Як повідомлялося, на початку липня на українському ринку також з'явилися перші пропозиції місцевих кавунів цьогорічного врожаю. Зокрема, наразі збирати ці баштанні почали фермери південних областей та Закарпаття.