Доступ громадян до коштів у неплатоспроможних банках спростять: Рада розгляне новий законопроєкт

Фізичні особи зможуть забрати свої кошти з неплатоспроможних банків без подання заяв не лише в гарантованому розмірі, а й понад цю суму. Особливо актуальною зазначена норма стане після завершення воєнного стану, коли максимальна гарантована сума за вкладами в банках знов стане обмеженою і становитиме 600 тисяч гривень (наразі діє повна гарантія за вкладами).

Таку норму містить законопроєкт №13007-д "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо врегулювання окремих питань діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Національного банку України та інститутів спільного інвестування", який днями профільний комітет Верховної Ради України рекомендував ухвалити в першому читанні, повідомляє БізнесЦензор.

Таким чином усуваються бюрократичні перепони, спрощується процедура отримання коштів громадянами, вважає фінансовий аналітик Андрій Шевчишин.

"Позитивною нормою є автоматичне визнання вимог кредиторів, щоб вони не метушились, намагаючись подати заяву в строк", — зазначив експерт.

Крім того, планується розширити інструментарій Фонду гарантування вкладів при врегулюванні неплатоспроможних банків (передача активів і зобов'язань на користь приймаючого банку; створення та продаж інвестору перехідного банку; продаж неплатоспроможного банку інвестору).

Для більш ефективного залучення інвесторів для врегулювання неплатоспроможних банків законопроєктом передбачено можливість обрання кількох інвесторів одночасно для одного збанкрутілого банку. Очікується, що це розширить коло потенційних покупців, до того ж їм буде надано значно більше часу та можливостей для ознайомлення з інформацією про банк, що банкрутує. У випадку вдалої угоди виграють усі, і передусім вкладники: для них зміниться тільки вивіска банку, тоді як решта умов за договорами, зокрема депозитними, збережеться (вид вкладу, валюта, відсоткова ставка, строк повернення тощо).

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За словами виконавчого директора Незалежної асоціації банків України Руслана Гриценка, закладені в законопроєкті зміни вирішують низку нагальних питань захисту інтересів вкладників та кредиторів банків, адже дозволяють зберігати на ринку якомога більше банківських активів.

У першому читанні розглядати законопроєкт №13007-д, поданий головою Комітету Верхової Ради України з питань фінансів, податкової та митної політики Данилом Гетманцевим та іншими народними депутатами, у парламенті готуються вже найближчого пленарного тижня.