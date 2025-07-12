Путін конфіскував найбільшого виробника консервів у Росії для постачання харчів для армії

Російська влада конфіскувала активи ДК "Главпродукт" – найбільшого в країні виробника консервів, якого ще у жовтні 2024 року диктатор Путін відібрав у власників і передав в управління Росмайна, щоб забезпечити постачання харчів для окупаційної російської армії.

Відповідне рішення ухвалив Арбітражний суд Москви за позовом Генпрокуратури РФ, його рішення набрало чинності негайно, пише The Moscow Times.

Зокрема, під націоналізацію потрапили 100% часток головних компаній "Главпродукту", а також власність керівника групи Леоніда Смирнова, який контролював свій російський бізнес через американську Universal Beverage Company.

Російська прокуратура звинуватила підприємця у виведенні майже 1,4 млрд рублів на рахунки в банк JPMorgan Chase в обхід введених у Росії контрсанкцій.

"Главпродукт" складається з 32 компаній, розташованих у Москві та Підмосков'ї, Калінінградській та Орловській областях.

Підприємства групи поставляють продукцію, зокрема тушковане м'ясо, паштети, каші, шпроти, овочі та згущене молоко, на внутрішньоросійський ринок.

У жовтні минулого року Путін передав цю компанію в управління Росмайну, яке своєю чергою призначило в компанію нового гендиректора на прохання виробника харчування "Дружба народів" – єдиного постачальника продуктів для Росгвардії у 2019–2020 роках.

Після цього продажі продукції "Главпродукту" різко впали. Звіти свідчать, що останні місяці компанія стала збитковою після помірного прибутку до націоналізації, при цьому обсяги виробництва залишилися на колишньому рівні.

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Як повідомлялося, необхідність націоналізації "Главпродукту" пояснювали потребою забезпечити стабільність постачання продукції Росгвардії та Міноборони, йшлося у листі нового керівництва компанії на ім'я генпрокурора Ігоря Краснова.

Генпрокуратура у своєму позові серед іншого стверджувала, що Смирнов після передачі компанії Росмайну став перешкоджати роботі тимчасової адміністрації, зокрема щодо постачання консервів окупаційним російським військам.