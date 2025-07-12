Порушення санкцій: Громадянин Німеччини отримав 5 років тюрми за продаж елітних автівок у Росію

Громадянина Німеччини засудили до п'яти років ув'язнення за продаж до Росії автомобілів в обхід санкцій.

Таке рішення окружний суд Марбурга ухвалив 8 липня, повідомляє Deutsche Welle із посиланням на митну службу Ессена та прокуратуру Франкфурта-на-Майні, які вели розслідування у справі.

56-річного працівника автосалону звинувачували у продажу в Росію в обхід санкцій 71 автомобіля класу "люкс" на загальну суму понад 5 млн євро.

Окрім тюремного строку, суд ухвалив рішення конфіскувати у засудженого майно на цю суму.

За даними слідства, продавець обманом оформлював продаж машин як експорт до третіх країн, але насправді вони призначалися для клієнтів у Росії.

Під час обшуку у нього знайшли три дорогі автомобілі та майже 130 тис. євро готівкою. Митники також опублікували знімок заарештованого білого BMW X5.

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Як повідомлялося, від червня 2023 року Євросоюз заборонив постачання автомобілів до Росії, під санкції потрапили нові й уживані автомобілі з об'ємом двигуна 1,9 літра і більше, а також усі гібридні та електромобілі.

Це виключило можливість легально постачати до Росії майже всі спортивні машини, кросовери та позашляховики, у тому числі моделі Porsche Cayenne, Mercedes-Benz G-класу ("гелендваген"), Mercedes-Maybach, Audi Q7, BMW X5.

Втім, такі автівки продовжують завозити до Росії через треті країни за схемами "сірого імпорту".

До травня 2025 року в Німеччині було відкрито понад 40 кримінальних справ щодо постачання дорогих автомобілів до Росії. Вони стосуються сотень машин Mercedes-Benz, Porsche, BMW, Audi. Експерти вважають, що реальний обсяг тіньових поставок може бути в рази більшим і досягати десятків тисяч машин на рік.