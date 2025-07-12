Словаччина втретє заблокувала ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії

Посли країн ЄС на засіданні Комітету постійних представників ЄС (Coreper) у Брюсселі 11 липня знову не змогли погодити 18-й пакет санкцій проти Росії через позицію Словаччини.

Про це повідомляє Deutsche Welle із посиланням на кількох дипломатів ЄС.

За словами співрозмовників видання, консультації з Братиславою продовжаться – можливо, у найближчі два дні.

Відомо, що Словаччина наклала вето на 18-й пакет санкцій щодо Росії, запропонований Єврокомісією, не через зміст самого пакета, а тому, що її не влаштовує план Єврокомісії RePowerEU, який передбачає повну відмову від російських енергоносіїв до 2027 року.

При цьому Братислава не може заблокувати ухвалення цього плану, оскільки для цього не потрібно консенсусу, тому вона блокує санкції проти Росії, де необхідне одноголосне рішення всіх його країн-членів.

За словами дипломатів та чиновників Євросоюзу, інтенсивні переговори з Братиславою тривають як на рівні Єврокомісії та Ради ЄС, так і у двосторонньому порядку з іншими країнами Євросоюзу, проте Словаччина не відмовляється від вето.

"Єврокомісія виконала величезну роботу, вона надала (Словаччині, – ред.) дуже розумні гарантії. Наскільки я знаю, того, що запропонувала Єврокомісія, достатньо, щоб Словаччина перестала турбуватися. Проте з невідомих причин Братиславі цього ще мало", – розповів один із дипломатів.

Чиновники та дипломати ЄС зазначають, що їхньою метою є ухвалення 18-го пакету санкцій 15 липня на Раді ЄС із закордонних справ. При цьому всі вони висловлюють сумніви в тому, що це можливо, і наголошують, що конкретних термінів ухвалення нового пакету санкцій проти Росії поки що немає.

Тим часом чиновниця ЄС повідомила, що міністри закордонних справ Євросоюзу на засіданні у Брюсселі 15 липня ухвалять нові індивідуальні санкції проти громадян РФ у рамках двох інших режимів: за гібридні атаки та за порушення прав людини. Крім того, буде введено обмежувальні заходи щодо конкретних осіб, причетних до системи купівлі голосів на виборах у Молдові.

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Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що його уряд продовжить блокувати ухвалення нового, 18-го пакета санкцій Євросоюзу проти Росії, доки не отримає чітких гарантій того, що не понесе фінансових втрат від припинення постачання російського газу в ЄС з 1 січня 2028 року.

Нагадаємо, наприкінці червня тижня Європейська Рада продовжила чинні санкції проти Росії ще на пів року, проте не змогла ухвалити 18-й пакет санкцій проти Росії за розв’язану проти України війну. За інформацією ЗМІ, рішення відклали через позицію Словаччини та Угорщини.

4 липня посли країни Європейського Союзу (Coreper) вдруге розглянули питання ухвалення 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії, проте не змогли його схвалити через позицію Словаччини.