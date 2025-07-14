Готуються до нападу РФ у 2029 році: Німеччина витратила на озброєння Бундесверу торік у 4 рази більше, ніж на зброю для України
У 2024 році Бундесвер уклав близько 12 000 контрактів і витратив понад 31 мільярд євро на закупівлі озброєнь, що вдвічі більше, ніж у 2021 році (менше 17 мільярдів євро).
Про це очільниця Федерального відомства з оснащення, інформаційних технологій і технічної підтримки бундесверу (BAAINBw) Аннетта Леніг розповіла в інтерв'ю Funke Mediengruppe, передає Deutsche Welle.
Вона зауважила, що німецькій армії доводиться купувати продукцію, яка вже доступна на ринку, і спрощувати правила закупівель.
"Для цього військам доводиться відмовлятися від додаткових побажань. Час "золотих рішень" минув. Крім того, усередині відомства ми відмінили 80-90 правил закупівлі", – сказала посадовиця.
Пріоритетами у закупівлях Бундесверу вона назвала протиповітряну оборону та боєприпаси.
Ленігк-Емден заявила, що у разі нападу Росії у 2029 році Німеччина буде готова.
"Можливо, Бундесвер не матиме всього необхідного обладнання. Але якщо нам доведеться боротися, ми будемо досить добре озброєні в союзі з нашими партнерами", – підсумувала вона.
Генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройєр нещодавно також заявив, що з 2029 року Росія "може наважитися на масштабний напад на територію НАТО". Щоб не допустити цього, Німеччина має посилити свої сили стримування, зазначив він.
За даними Мінекономіки Німеччини станом на кінець минулого року, у 2023 році Німеччина передала Україні озброєння вартістю 4,4 млрд євро, а у 2024 році українські Сили оборони мали отримати німецьку зброю на 8,1 мільярда євро.
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