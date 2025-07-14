Готуються до нападу РФ у 2029 році: Німеччина витратила на озброєння Бундесверу торік у 4 рази більше, ніж на зброю для України

У 2024 році Бундесвер уклав близько 12 000 контрактів і витратив понад 31 мільярд євро на закупівлі озброєнь, що вдвічі більше, ніж у 2021 році (менше 17 мільярдів євро).

Про це очільниця Федерального відомства з оснащення, інформаційних технологій і технічної підтримки бундесверу (BAAINBw) Аннетта Леніг розповіла в інтерв'ю Funke Mediengruppe, передає Deutsche Welle.

Вона зауважила, що німецькій армії доводиться купувати продукцію, яка вже доступна на ринку, і спрощувати правила закупівель.

"Для цього військам доводиться відмовлятися від додаткових побажань. Час "золотих рішень" минув. Крім того, усередині відомства ми відмінили 80-90 правил закупівлі", – сказала посадовиця.

Пріоритетами у закупівлях Бундесверу вона назвала протиповітряну оборону та боєприпаси.

Ленігк-Емден заявила, що у разі нападу Росії у 2029 році Німеччина буде готова.

"Можливо, Бундесвер не матиме всього необхідного обладнання. Але якщо нам доведеться боротися, ми будемо досить добре озброєні в союзі з нашими партнерами", – підсумувала вона.

Генеральний інспектор бундесверу Карстен Бройєр нещодавно також заявив, що з 2029 року Росія "може наважитися на масштабний напад на територію НАТО". Щоб не допустити цього, Німеччина має посилити свої сили стримування, зазначив він.

Читайте також: "Слуги народу" готують амністію за корупцію та розкрадання на постачанні зброї для ЗСУ, – ЦПК

За даними Мінекономіки Німеччини станом на кінець минулого року, у 2023 році Німеччина передала Україні озброєння вартістю 4,4 млрд євро, а у 2024 році українські Сили оборони мали отримати німецьку зброю на 8,1 мільярда євро.