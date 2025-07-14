БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини Виплати дітям
778 3

Одноразову виплату при народженні дитини збільшать у 5 разів: Кабмін схвалив законопроєкт

Одноразову виплату при народженні дитини збільшать у 5 разів

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

За його словами, законопроєкт також передбачає суттєве збільшення виплат тим жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу.

"Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць", – уточнив голова уряду.

Шмигаль додав, що проєктом закону також передбачені щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року, їх розмір окремо визначатиме уряд.

Крім того, планується впровадження окремої програми "єЯсла".

"Після того, як дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", – пояснив прем’єр.

Він додав, що також зберігається програма "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.

"Частиною новацій у підтримці родин є також надання "Пакунку школяра", який ми затвердили на минулому засіданні уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи", – нагадав Шмигаль.

Читайте також: Дітям з окупованих територій виплатять по 50 тисяч гривень після повернення в Україну

Як повідомлялося, за даними звіту про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, в Україні впродовж 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість народжень – 176,78 тис.

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або 1,15 тис.

Автор: 

діти (141) законопроєкт (1705) Кабмін (7846) Шмигаль Денис (1543)


Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Планують очiкують сподiваються намагаються нацiленно.святе нiгуя.
показати весь коментар
14.07.2025 14:15 Відповісти
Ну збільшать і збільшать. Але це нічого не дасть. Народжуваність вже наврядчи колись тут виросте. Залишилось відправляти дипломатичні міссіі на уклін до негрів, може хтось врятує Україну від повного знелюднення.
показати весь коментар
14.07.2025 14:38 Відповісти
це не найгірший варіант, враховуючі що ментально , культурно та економічно українці приблизно на одному рівні з багатьма країнами на південь від Сахари. А враховуючи не найтепліший клімат, ще не факт, що громадяни цих країн взагалі захочуть сюди їхати.
показати весь коментар
14.07.2025 15:25 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 