Одноразову виплату при народженні дитини збільшать у 5 разів: Кабмін схвалив законопроєкт

Кабінет Міністрів схвалив законопроєкт, який передбачає підвищення одноразової виплати жінкам після народження дитини з 10,3 тис. грн до 50 тис. грн.

Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив у Telegram за підсумками засідання уряду.

За його словами, законопроєкт також передбачає суттєве збільшення виплат тим жінкам, які народили дитину, але не мають професійного стажу.

"Зараз така виплата становить менше 1000 гривень, а після ухвалення закону буде складати 7 тисяч грн на місяць", – уточнив голова уряду.

Шмигаль додав, що проєктом закону також передбачені щомісячні виплати одному з батьків чи опікуну як допомогу для догляду до досягнення дитиною одного року, їх розмір окремо визначатиме уряд.

Крім того, планується впровадження окремої програми "єЯсла".

"Після того, як дитині виповниться один рік, батьки матимуть вибір: повернутися до роботи або виховувати дитину до трьох років. Якщо вони оберуть перший варіант, держава щомісячно платитиме 8 тисяч грн. У разі обрання другого варіанта за мамою або татом збережеться сплата єдиного соціального внеску аж до триріччя малюка", – пояснив прем’єр.

Він додав, що також зберігається програма "Пакунок малюка" в двох варіантах: натуральна допомога або грошова компенсація в розмірі понад 7,5 тисяч гривень.

"Частиною новацій у підтримці родин є також надання "Пакунку школяра", який ми затвердили на минулому засіданні уряду. Це 5 тис. грн на кожного першокласника для купівлі всього необхідного до школи", – нагадав Шмигаль.

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Як повідомлялося, за даними звіту про державну реєстрацію актів цивільного стану Міністерства юстиції, в Україні впродовж 2024 року було зареєстровано 495,09 тис. смертей, що в 2,8 раза перевищило кількість народжень – 176,78 тис.

Порівняно із 2023 роком кількість народжених скоротилася на 10,71 тис., або 5,7%, тоді як кількість померлих – лише на 0,2%, або 1,15 тис.